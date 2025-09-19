«Копия отца – красивый, мужественный»: подписчицы в восторге от сына Аршавина

Телеведущая Юлия Барановская выложила фото с сыном Артемом.

Подписчицы Юлии в соцсетях в восторге от внешности сына Андрея Аршавина.

«Боже, какой красивый сын вырос», – написала Алина Малина и собрала 30 лайков.

«Ну, жених сынок у вас», – добавила tati_blanes_96, собрав 13 лайков.

«Сын копия отца, красивый, мужественный. А мама как сестра, молодая, красивая. Если бы не знала, то подумала что она девушка этого молодого человека», – написала jannamelanson (19 лайков).

Младший сын Аршавина Арсений занимается в академии «Спартака».

Аршавин и Барановская жили в незарегистрированном браке.

Юлия работает ведущей на «Первом канале».

Фото: соцсети Юлии Барановской