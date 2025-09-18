Введите ваш ник на сайте
«Пари НН» возвращается на домашний стадион: подробности

Сегодня, 18:55

«Пари НН» с октября сможет играть на «Совкомбанк Арене».

Первым матчем после возвращения на домашний стадион станет игра FONBET Кубка России против «Спартака».

«Сегодня на «Совкомбанк Арене» побывала комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей. По итогам работы специалистов было утверждено, что газон на стадионе соответствует нормам регламента по проведению матчей Мир РПЛ и FONBET Кубка России.

А это значит, что мы возвращаемся на родную арену! 1 октября мы сыграем кубковый матч против московского «Спартака», начало игры в 18:00. О билетах на матч мы сообщим дополнительно», – говорится в публикации нижегородского клуба.

  • «Пари НН» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 6 очками в 8 турах.
  • В этом сезоне команда проводила домашние матчи в Саранске, Грозном и Казани.
  • «Совкомбанк Арена» была недоступна из-за ремонтных работ.

Источник: телеграм-канал «Пари НН»
Россия. Премьер-лига Пари НН Спартак
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
Газизов возмущен скандальной английской инициативой, касающейся Льва Яшина
19:07
Кузяев ответил на предложение ЦСКА
18:33
4
Моуринью эмоционально прокомментировал назначение в «Бенфику»
18:18
2
Фото4 игрока ЦСКА – в топ-5 самых подорожавших футболистов РПЛ
17:54
2
Семин посоветовал наказание для Станковича: «И всe сразу прекратится»
17:45
6
⚡️ Моуринью – новый главный тренер «Бенфики»
17:36
4
Сын Негрейры в суде опроверг официальную версию «Барселоны» по делу о взяточничестве
17:17
Клуб РПЛ предложил Кузяеву контракт по схеме «1+1»
17:00
6
Федотов – о поведении Станковича: «Во дворе за такое и лицо могут разбить»
16:40
9
«Пари НН» возвращается на домашний стадион: подробности
18:55
Камоцци – о новой стоимости Батракова: «Он не стоит этих денег!»
18:06
Семин посоветовал наказание для Станковича: «И всe сразу прекратится»
17:45
6
Батраков объяснил, почему хочет поиграть в Европе
17:31
3
Клуб РПЛ предложил Кузяеву контракт по схеме «1+1»
17:00
6
Федотов – о поведении Станковича: «Во дворе за такое и лицо могут разбить»
16:40
9
Российский футболист стал дороже Месси и Роналду
16:08
7
Арустамян спрогнозировал следующее место работы Семака
15:57
5
Канчельскис объяснил, почему не поехал на открытие стадиона «Эвертона»
15:45
6 игроков «Зенита» попали в топ-10 самых подешевевших футболистов РПЛ
15:30
7
Мостовой: «Талалаев зазвездился – у него конфликты уже со всеми»
15:15
4
ФотоГоловин и Сафонов утратили статус самых дорогих российских игроков
15:00
Топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ
14:38
5
В «Динамо» назвали диагноз и сроки восстановления Макарова
14:28
3
Дуглас Сантос не собирался играть за сборную России
13:26
20
Назван возможный срок дисквалификации Станковича
13:21
13
Экс-игрок сборной России: «Талалаев творит магию, а топ-клубы ищут каких-то кудесников за бугром»
13:14
2
Джикия сказал, есть ли для него нерукопожатные люди в «Спартаке»
13:10
3
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
12:56
2
Быстров заявил о вредном влиянии Станковича на детей
12:34
20
Бывший тренер «Зенита» сказал, стоит ли Жерсон потраченных денег
11:54
6
Новичок «Краснодара» сравнил уровень РПЛ и Лиги 1
11:20
5
Овчинников объяснил, почему Талалаева не берут в топ-клубы РПЛ
10:52
3
Черданцев объяснил поражение ЦСКА в Ростове-на-Дону
10:26
3
Экс-форвард «Краснодара» перейдет в «Сочи»
10:03
Белоус объяснил, почему руководству «Зенита» сложно уволить Семака
09:00
3
Погребняк ответил на вопрос об отношениях с 18-летней студенткой
Вчера, 23:11
3
Пономарев одним словом описал скандальную английскую инициативу, касающуюся Льва Яшина
Вчера, 22:19
  • Читайте нас: 