«Пари НН» возвращается на домашний стадион: подробности

«Пари НН» с октября сможет играть на «Совкомбанк Арене».

Первым матчем после возвращения на домашний стадион станет игра FONBET Кубка России против «Спартака».

«Сегодня на «Совкомбанк Арене» побывала комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей. По итогам работы специалистов было утверждено, что газон на стадионе соответствует нормам регламента по проведению матчей Мир РПЛ и FONBET Кубка России.

А это значит, что мы возвращаемся на родную арену! 1 октября мы сыграем кубковый матч против московского «Спартака», начало игры в 18:00. О билетах на матч мы сообщим дополнительно», – говорится в публикации нижегородского клуба.