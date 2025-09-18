Мостовой: «Талалаев зазвездился – у него конфликты уже со всеми»

Александр Мостовой оценил успехи «Балтики» под руководством Андрея Талалаева.

Калининградцы в воскресенье сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) в 8-м туре РПЛ.

Они занимают 2-е место в таблице лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» всего на 3 очка.

«Мнение о Талалаеве не поменялось. Я же критиковал его не за футбольные результаты, а за то, что он делал – из одной команды перепрыгивал в другую.

В одной команде говорил хорошие вещи, а потом, когда его убирали, – говорил плохие. И потом так во второй и третьей команде. Это не критика, а правда.

«Балтика» идет хорошо, и все рады. Для меня это удивительно. Посмотрим, что будет дальше. Интересно, смогут ли они удержаться наверху.

Самое интересное, что сейчас про меня говорим. У Талалаева конфликты уже со всеми. Он немножко зазвездился. Можно вспомнить, что про него другие говорят. Я-то еще культурно выражаюсь.

Игра «Балтики»? Сколько бы мы ни говорили, все равно играют футболисты. У команды мы видим сумасшедшую самоотдачу, самоотверженность и хорошую физическую готовность. Эти качества держат их наверху.

Удивительно, что они после ФНЛ так идут, но другое дело, что «Балтика» еще человек десять купила», – сказал Мостовой.