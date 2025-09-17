Стало известно, когда Россию могут допустить до международных турниров

На заседании исполкома УЕФА 11 сентября вновь обсуждался вопрос возвращения России на международные турниры. Однако ключевые решения были снова отложены.

Подчеркивается, что поворотной точкой для российского футбола станет конгресс УЕФА в Брюсселе в феврале 2026 года. Там решат судьбу российских клубов, место в таблице коэффициентов и детали возможного возвращения молодежных и женских сборных.

Вопрос полного восстановления российского футбола, включая национальную команду, будет вынесен уже на конгресс ФИФА.

Также известно, что 25 сентября в Испании пройдет встреча руководителей всех 55 федераций – членов УЕФА. Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что примет участие в этой встрече.

