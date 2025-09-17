Стало известно, когда Россию могут допустить до международных турниров

На заседании исполкома УЕФА 11 сентября вновь обсуждался вопрос возвращения России на международные турниры. Однако ключевые решения были снова отложены.
Подчеркивается, что поворотной точкой для российского футбола станет конгресс УЕФА в Брюсселе в феврале 2026 года. Там решат судьбу российских клубов, место в таблице коэффициентов и детали возможного возвращения молодежных и женских сборных.
Вопрос полного восстановления российского футбола, включая национальную команду, будет вынесен уже на конгресс ФИФА.
Также известно, что 25 сентября в Испании пройдет встреча руководителей всех 55 федераций – членов УЕФА. Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что примет участие в этой встрече.
«25 сентября в Испании пройдет встреча руководителей всех 55 федераций – членов УЕФА. Я приму участие в этой встрече. Повестка пока неизвестна», – сказал Митрофанов.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- Российские клубы пропускают четвертый подряд сезон еврокубков. Сборная России была исключена из отбора на ЧМ-2022, пропустила Евро-2024 и не сыграет на ЧМ-2026. Также национальная команда пропустила два розыгрыша Лиги наций.