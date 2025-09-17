Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, когда Россию могут допустить до международных турниров

Стало известно, когда Россию могут допустить до международных турниров

Сегодня, 13:30
2

На заседании исполкома УЕФА 11 сентября вновь обсуждался вопрос возвращения России на международные турниры. Однако ключевые решения были снова отложены.

Подчеркивается, что поворотной точкой для российского футбола станет конгресс УЕФА в Брюсселе в феврале 2026 года. Там решат судьбу российских клубов, место в таблице коэффициентов и детали возможного возвращения молодежных и женских сборных.

Вопрос полного восстановления российского футбола, включая национальную команду, будет вынесен уже на конгресс ФИФА.

Также известно, что 25 сентября в Испании пройдет встреча руководителей всех 55 федераций – членов УЕФА. Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что примет участие в этой встрече.

«25 сентября в Испании пройдет встреча руководителей всех 55 федераций – членов УЕФА. Я приму участие в этой встрече. Повестка пока неизвестна», – сказал Митрофанов.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Российские клубы пропускают четвертый подряд сезон еврокубков. Сборная России была исключена из отбора на ЧМ-2022, пропустила Евро-2024 и не сыграет на ЧМ-2026. Также национальная команда пропустила два розыгрыша Лиги наций.

Россия
FFR
1758105682
А что, разве неизвестно когда могут допустить? Всем известно, как только откажется от СВО, так сразу.
