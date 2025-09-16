«Играли два середняка»: Гурцкая – о матче «Динамо» – «Спартак»

Агент, блогер Тимур Гурцкая высказался по итогам матча 8-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак» (2:2).

– Матч показал, что это не чемпионские команды. Это даже не призеры чемпионата.

– «Динамо» выбирается из кризиса?

– Мне игра «Динамо» опять не понравилась. Результат сложился по стечению обстоятельств. По игре не было яркого «Динамо». Играли два середняка чемпионата. Антураж, болельщиков много, вывеска сумасшедшая, День города. Но не было качественного футбола.

Матч ЦСКА – «Краснодар» (1:1) был намного качественнее. Намного! И по тренерскому искусству, и по игре.