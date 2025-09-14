Ротенберг – о матче «Динамо» – «Спартак»: «Настоящий праздник спорта»

Член совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо», тренер Роман Ротенберг поделился впечатлениями от матча 8-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак» (2:2).

Игра прошла накануне на «ВТБ Арене».

Дубли оформили Бителло и Ливай Гарсия.

«Динамо» идет в РПЛ 8-м, «Спартак» – 7-м.

«Полные трибуны, замечательная атмосфера, болельщики рады. Настоящий праздник спорта. Все ребята бились. Верим в победу в дальнейших матчах.

Где страстей больше? В командных видах спорта что в футболе, что в хоккее много страстей, это здорово», – сказал Ротенберг.