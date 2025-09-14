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Реакция Рабинера на 2:2 «Динамо» и «Спартака»

14 сентября 2025, 09:15
7

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил исход матча 8-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак» (2:2).

  • Дубль у «Динамо» в матче оформил Бителло, отличившийся на 26-й и 45+3-й минутах.
  • У «Спартака» два гола забил Ливай Гарсия на 19-й и 63-й.
  • В конце 1-го тайма у «Спартака» удалили главного тренера Деяна Станковича.

«Мне не кажется, что «Спартак» (как, впрочем, и «Динамо») наиграл на победу в этой разновидности не столько футбола, сколько пьяных танцев – достаточно посмотреть на действия динамовских защитников при обоих голах Ливая Гарсии. Исход – тот, который и должен был быть.

Но это не значит, что Солари не должен был реализовывать супермомент на последней добавленной. Жедсон проводил посредственный матч, но тут отдал идеально. И всe-таки Лунев спас «Динамо» после удара аргентинца в упор.

Это стало символом. На победу в дерби не наиграл никто. И никаких принципиальных изменений к лучшему ни у одних, ни у других не случилось. Два середняка, хоть и с большими амбициями.

А Станкович, в последних турах вроде как державший эмоции под контролем, снова сорвался с катушек. И вдолгую с этим вряд ли можно что-то сделать. Решение же поставить и Джику, и Ву в основу спустя дни после их появления в команде, – один из самых удивительных (это если сказать мягко) тренерских решений на моей памяти», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо
Комментарии (7)
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andr45
1757833507
Человек, который ни черта не понимает в футболе, пытается о нем рассуждать) Да не Лунев спас ворота от удара Солари, а мяч угодил в этого пентюха)
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Интерес
1757833763
"Динамо" должно было закончить всё в первом тайме."Спартак" мог сделать подобное во втором,но только с учётом скромных успехов хозяев в первом.Так что итог-и разочарование сторон, и повод облегчённо выдохнуть.
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SLADE2019
1757834737
Наиграл кто то на победу, либо не наиграл, все это лирика. А вот Солари - это конечно чудак. Что касается Жедсона, то тоже печалька, на сумму своего трансфера и близко не тянет. Хотя, кто там тянет?
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