Реакция Рабинера на 2:2 «Динамо» и «Спартака»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил исход матча 8-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак» (2:2).

Дубль у «Динамо» в матче оформил Бителло, отличившийся на 26-й и 45+3-й минутах.

У «Спартака» два гола забил Ливай Гарсия на 19-й и 63-й.

В конце 1-го тайма у «Спартака» удалили главного тренера Деяна Станковича.

«Мне не кажется, что «Спартак» (как, впрочем, и «Динамо») наиграл на победу в этой разновидности не столько футбола, сколько пьяных танцев – достаточно посмотреть на действия динамовских защитников при обоих голах Ливая Гарсии. Исход – тот, который и должен был быть.

Но это не значит, что Солари не должен был реализовывать супермомент на последней добавленной. Жедсон проводил посредственный матч, но тут отдал идеально. И всe-таки Лунев спас «Динамо» после удара аргентинца в упор.

Это стало символом. На победу в дерби не наиграл никто. И никаких принципиальных изменений к лучшему ни у одних, ни у других не случилось. Два середняка, хоть и с большими амбициями.

А Станкович, в последних турах вроде как державший эмоции под контролем, снова сорвался с катушек. И вдолгую с этим вряд ли можно что-то сделать. Решение же поставить и Джику, и Ву в основу спустя дни после их появления в команде, – один из самых удивительных (это если сказать мягко) тренерских решений на моей памяти», – написал Рабинер.