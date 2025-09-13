Стали известны стартовые составы на матч 8 тура чемпионата России в котором сыграют «Динамо» и «Спартак». Игра состоится 13 сентября, начало встречи запланировано на 16:45 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Лунев, Касерес, Зайнутдинов, Осипенко, Рубенс, Глебов, Фомин, Бителло, Миранчук, Макаров, Сергеев.

Главный тренер: Валерий Карпин

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Денисов, Умяров, Мартинс, Жедсон, Барко, Маркиньос, Гарсия.

Главный тренер: Деян Станкович

