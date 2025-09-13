Губерниев определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак».

«Естественно, я жду, что «Динамо» начнет из кризиса выходить. Потому что ситуация у Валерия Карпина не очень хорошая. Может, чуть лучше на данный момент ситуация у Деяна Станковича, но обоим специалистам есть, что доказывать. Как принято в таких случаях говорить, это будет не просто игра за шесть очков, но и за престиж, и за марку, и за игровую концепцию тренеров, за философию, если хотите.

Но как мне кажется, на данный момент давление на Карпина больше, чем на Станковича. Поэтому игра будет очень интересной, жду ее с нетерпением. Считаю, у «Спартака» чуть больше шансов», – сказал Губерниев.