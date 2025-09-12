Реакция Рабинера на смерть легендарного Хаджи

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Игорь Рабинер прокомментировал смерть бывшего администратора команды Александра Хаджи.

«В 79 лет не стало Александра Хаджи, администратора «Спартака» времен сначала Константина Бескова, а потом Олега Романцева – Георгия Ярцева. На этой давнишней фотографии, сделанной в спартаковском заведении с замечательным названием «Допинг» на «Щелковской» во время празднования 80-летия олимпийского чемпиона Анатолия Константиновича Исаева, Хаджи – аккурат между Олегом Ивановичем и Георгием Александровичем. И это символично.

Хаджи был неотъемлемой частью штаба золотого «Спартака» 90-х, и Романцев доверял ему абсолютно. Администратор футбольной команды – фигура далеко не самая публичная, но на нем куча черновой работы, не заметных никому снаружи мелочей. Леонидыч (на самом деле он Салих Лютфиевич) справлялся с ними так, как было надо для четкого существования той топ-команды. При этом он был далеко не бессловесным роботом – оттого и тянулись к нему уже много лет журналисты следующих поколений, чтобы побольше живого и веселого узнать о ТОМ «Спартаке».

А теперь грустно. И неподражаемого Георгия Саныча с нами больше нет, и очень дорогого мне доктора Юрия Сергеевича Василькова, и повара базы в Тарасовке, автора легендарных борщей Анны Павловны Чуркиной, теперь Хаджи.

Светлая память», – написал Рабинер.