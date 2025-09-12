Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Директор «Спартака»: «Не хотим полагаться только на деньги «Лукойла»

Директор «Спартака»: «Не хотим полагаться только на деньги «Лукойла»

Сегодня, 14:47

Франсис Кахигао, спортивный директор «Спартака», прокомментировал механику трансферов на выход.

– Почему многих игроков не удаeтся продать? С ними расторгаются контракты.

– Не все трансферы были бесплатные, с некоторых мы вернули деньги. Даже когда человек уходит, такие трансферы надо оценивать комплексно – они тоже могут принести прибыль. Я не могу быть ответственным за тех футболистов, которые были приобретены до меня. Моя работа охватывает достаточно большой спектр, у нас были хорошие сделки. Мой опыт показывает, что такие сделки я проводил за свою карьеру. Но большие трансферы сегодня совершать непросто из-за политической ситуации. Многие не понимают, но чтобы осуществить даже один переход, надо согласовать 15 факторов.

Не хотим полагаться только на деньги «Лукойла», мы – самодостаточный клуб. Например, в сделке с Ву мы хорошо сработали. Сделку с Джику тоже высоко оцениваю, он может принести пользу. В трансфере с Жедсоном участвовали три стороны – плюс «Бенфика», это усложняло. Рынок сейчас раздут, мне не нравится переплачивать за футболистов. Но таковы условия.

  • Кахигао в клубе с зимы.
  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • Завтра, 13 сентября, спартаковцы сыграют с «Динамо» в 8-м туре РПЛ.

Еще по теме:
Бубнов поделился ожиданиями от дерби «Динамо» – «Спартак» 1
Реакция Рабинера на смерть легендарного Хаджи
В «Спартаке» объяснили уход Дуарте и Чернова
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Кахигао Франсис
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Шэньхуа» Слуцкого трижды вел в счете, но потерял очки (3:3)
17:12
Бубнов поделился ожиданиями от дерби «Динамо» – «Спартак»
16:48
1
ФотоЦСКА продлил контракт с игроком сборной России
16:15
1
ФотоЭкс-игрок «Локо» Камано вернулся в РПЛ
16:08
1
Российский форвард перешел в «Кайсериспор»
15:29
Динамовец Бителло признался, что пренебрегает главным требованием Карпина
15:17
2
Кахигао: «Дуарте не хотел играть в «Спартаке»
14:56
4
Карпин посчитал, сколько раз пожалел о приходе в «Динамо»
14:25
4
Станкович оценил летние трансферы «Спартака»
14:06
1
«Пока не будет работать с общей группой»: Семак прояснил ситуацию с приунывшим Жерсоном
13:47
5
Все новости
Все новости
Мостовой – об одиночестве: «Живу свою лучшую жизнь»
17:01
Карпин сравнил работу в «Динамо» со «Спартаком» и «Армавиром»
16:35
Реакция Рабинера на смерть легендарного Хаджи
15:59
В «Спартаке» объяснили уход Дуарте и Чернова
15:51
Фото«Спартак» угостил журналистов борщом
15:42
1
Динамовец Бителло признался, что пренебрегает главным требованием Карпина
15:17
1
Кахигао: «Дуарте не хотел играть в «Спартаке»
14:56
4
Директор «Спартака»: «Не хотим полагаться только на деньги «Лукойла»
14:47
Карпин посчитал, сколько раз пожалел о приходе в «Динамо»
14:25
4
Станкович оценил летние трансферы «Спартака»
14:06
1
В «Спартаке» пожаловались на геополитику: «70-75 процентов игроков не хотят в Россию»
13:57
11
«Пока не будет работать с общей группой»: Семак прояснил ситуацию с приунывшим Жерсоном
13:47
5
40-летний Очоа предпочел кипрский клуб российскому
13:38
Бителло восхитился Карпиным: «Выглядит не на 56 лет, а на 30»
13:14
1
Карпин – о возможной отставке из «Динамо»: «Я не умру»
12:59
8
Гладилин оценил летнюю трансферную кампанию «Спартака» двумя словами
12:49
7
Легенде «Спартака» ампутировали ногу
12:41
3
Самошников поделился впечатлениями от Станковича
12:23
2
Гришин ответил, кто лучше готов к дерби – «Спартак» или «Динамо»
12:16
2
Смолова допросили по уголовному делу: итоги
12:04
8
Умер легендарный администратор «Спартака» Хаджи
11:49
3
Где смотреть матч «Краснодар» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2025
11:38
Где смотреть матч «Ахмат» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2025
11:34
Где смотреть матч «Пари НН» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2025
11:32
Где смотреть матч «Динамо» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2025
11:29
Карпин назвал двух российских футболистов, у которых не видит потолка
11:19
5
В «Динамо» рассказали о подготовке к «Спартаку» в отсутствие Карпина
10:57
2
Карпин пожаловался на график тренера-совместителя
10:46
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 