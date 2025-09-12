Гладилин оценил летнюю трансферную кампанию «Спартака» двумя словами

Бывший спартаковец Валерий Гладилин оценил летнюю работу клуба на рынке.
«Спартак» провeл очень мощную трансферную кампанию летом в плане финансов: команда усилилась многими футболистами. Но каким будет результат – другой вопрос. Потому что той же зимой клуб подписал трeх дорогостоящих футболистов, но игра команды поломалась, и результата не было.
Покупка сильных игроков не гарантирует «Спартаку» результат. Сила новичков пока неизвестна, однако они выступали в крутых клубах, поэтому их можно назвать опытными футболистами. Нужно найти оптимальное сочетание состава, чтобы «Спартак» начал играть», – сказал Гладилин.
Летом «Спартак» подписал следующих игроков:
- Жедсон Фернандеш (20,78 миллиона евро);
- Илья Самошников (3,7);
- Александер Джику (2,5);
- Кристофер Ву (свободный агент);
- Антон Заболотный (свободный агент).
Источник: «Чемпионат»