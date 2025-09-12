Легенде «Спартака» ампутировали ногу

Бывший директор «Спартака» Юрий Заварзин прокомментировал смерть экс-администратора команды Александра Хаджи.
По информации Заварзина, незадолго до смерти Хаджи ампутировали ногу.
«Я контактировал с ним недели две-три назад. У него же была проблема – ему ампутировали ногу. Гангрена началась, из-за чего такая операция потребовалась. И вначале вроде ничего по самочувствию было. Я разговаривал с ним как раз после операции примерно месяц назад. Может, он был в послешоковом состоянии, но мы нормально с ним поговорили. Возможно, он еще не всe оценивал. Но потом ему стало хуже. Уже после этого он трубку не брал. Сожалею очень. Дочка с ним рядом была всe время.
Жалко. Он был так фанатично предан клубу, и мы были много лет с ним знакомы, работали вместе. В последнее время держался плохо, конечно. Это видели, когда на какие-то мероприятия его привозили и отвозили. Он работал много с ветеранами спартаковскими, активный образ жизни вел. Бодрячком был и по голосу, и по тяге к жизни… Пессимистом не был в телефонных разговорах по крайней мере. Не с поникшей головой воспринимал жизнь в том виде, в котором она стала», – сказал Заварзин.
- В «Спартаке» Хаджи начал работать в 1983 году на должности администратора команды и трудился в ней вплоть до конца 2008-го, в последние годы – генеральным менеджером.
- За время работы в клубе Хаджи завоевал с ним одиннадцать золотых медалей чемпионов страны, семь серебряных, три бронзовых и выиграл четыре Кубка страны.
- С 2022 года Александр Леонидович был членом Комитета ветеранов «Спартака».