Определен клуб РПЛ с самой сильной атакой

Телеграм-канал «МЯЧ RU» провел исследование с целью выяснить клуб с сильнейшей атакой в РПЛ.
Выяснилось, что лучше всех действует атака «Краснодара». Сравнивались три команды с наибольшим количеством забитых мячей в сезоне.
«У кого самое сильное нападение в РПЛ? Сравнили атакующие показатели «Краснодара», ЦСКА и «Локомотива»
Ответ: у «Краснодара». Команда Мурада Мусаева почти во всем сильнее конкурентов, кроме упущенных шансов и голов линии нападения. В остальном же у «быков» солидное преимущество», – написал источник.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ.
- Команда защищает титул.
- В ближайшем туре «Краснодар» примет «Акрон».
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»