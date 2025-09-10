Определен клуб РПЛ с самой сильной атакой

Телеграм-канал «МЯЧ RU» провел исследование с целью выяснить клуб с сильнейшей атакой в РПЛ.

Выяснилось, что лучше всех действует атака «Краснодара». Сравнивались три команды с наибольшим количеством забитых мячей в сезоне.

«У кого самое сильное нападение в РПЛ? Сравнили атакующие показатели «Краснодара», ЦСКА и «Локомотива»

Ответ: у «Краснодара». Команда Мурада Мусаева почти во всем сильнее конкурентов, кроме упущенных шансов и голов линии нападения. В остальном же у «быков» солидное преимущество», – написал источник.