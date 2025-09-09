Губерниев: «Россия выиграла бы ЧМ, если бы ее тренировал я»

Телеведущий Дмитрий Губерниев оценил перспективы сборной России выйти на ЧМ, если бы она не была отстранена.

«Не сомневаюсь, что сборная бы боролась за выход на чемпионат мира. А если бы я тренировал, мы бы выиграли турнир.

Но на самом деле, когда мы вернемся, тогда и будем о чем-то говорить. Валерий Карпин говорит то, что люди хотят услышать. Было бы странно, если бы он сказал, что сборная никуда бы не вышла», – сказал Губерниев.