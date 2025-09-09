Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Селюк – о «Зените»: «Покупают бразильцев словно помидоры на рынке»

Селюк – о «Зените»: «Покупают бразильцев словно помидоры на рынке»

Сегодня, 13:20
1

Агент Дмитрий Селюк высказался о приобретении «Зенитом» бразильских легионеров.

– Я вообще против того, что творится в «Зените». Все это бразильское направление... Понимаю, решили, скажем, выбрать такой путь – «Шахтера» 2005 года. Но это же было 20 лет назад. Сейчас мир полностью изменился, а выводы не сделаны. Но это еще полбеды.

– Что еще вызывает удивление?

– Когда «Зенит» приобретает бразильцев, то у меня создается ощущение, что покупаются помидоры на рынке. Никто не проверяет ни характер, ни ментальность новобранцев.

Поэтому видим: не успел человек приехать, я про Жерсона, а уже в интервью слышим: «Не хотел играть в Петербурге, а президент моего клуба сказал, что я должен». Что значит «должен»? Такие деньги не заплатит никто, кроме «Зенита».

– Вполне возможно.

– Но зачем питерскому клубу футболист, который не хотел сюда ехать? Получается, что вы заплатили огромные деньги, а игрок оказался полностью без мотивации.

В итоге вы не знаете, что с ним делать! Он ведь думает не о том, как принести пользу команде, а как бы побыстрее отсюда слинять. Подобные ситуации постоянно возникают: то одно, то другое...

– Сложностей хватает.

– Я считаю, что одно из качеств новичка, которым должен интересовать при покупке клуб, – его менталитет. Игрок может быть суперталантливый, супертехничный, но по своему мышлению, каким-то внутренним установкам он собирается только отбывать номер: выпивать, гулять и просто получать деньги. С таким футболистом никогда результата не добьетесь, только наоборот.

  • Сейчас в «Зените» играют 7 бразильских легионеров: Нино, Дуглас Сантос, Жерсон, Вендел, Педро, Луис Энрике и Густаво Мантуан. Еще двое – Роберт Ренан и Ду Кейрос отданы в аренду другим клубам.
  • «Зенит» занимает 5-е место в РПЛ с 12 очками после 7 туров.

