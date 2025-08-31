Экс-судья Федотов проанализировал удаление Кордобы в матче ЦСКА – «Краснодар»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал эпизод с красной карточкой Джона Кордобы в игре 7-го тура между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1).
- Форварда удалили на 56-й минуте.
- Он махнул ногой и, возможно, зацепил Мойзеса.
- Кордоба пригрозил, что покинет «Краснодар» из-за несправедливого судейства.
«Кордоба шeл прямой ногой и попал в руку Мойзесу – он это и показывал. ВАР тут вмешаться не мог – это 100%, все критерии на красную соблюдены.
Подсказал Шафееву, наверное, первый ассистент. А вот кипиш, который начался, – это некрасиво, надо было быстрее всe решать.
Для чего Кордоба так делал – надо спросить у него. Это только его проблемы.
Проблемы судьи – очень долго всe это длилось, решил удалять – удаляй сразу», – сказал Федотов.
Источник: «Чемпионат»