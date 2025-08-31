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  • Экс-судья Федотов проанализировал удаление Кордобы в матче ЦСКА – «Краснодар»

Экс-судья Федотов проанализировал удаление Кордобы в матче ЦСКА – «Краснодар»

31 августа 2025, 21:35
14

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов разобрал эпизод с красной карточкой Джона Кордобы в игре 7-го тура между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1).

  • Форварда удалили на 56-й минуте.
  • Он махнул ногой и, возможно, зацепил Мойзеса.
  • Кордоба пригрозил, что покинет «Краснодар» из-за несправедливого судейства.

«Кордоба шeл прямой ногой и попал в руку Мойзесу – он это и показывал. ВАР тут вмешаться не мог – это 100%, все критерии на красную соблюдены.

Подсказал Шафееву, наверное, первый ассистент. А вот кипиш, который начался, – это некрасиво, надо было быстрее всe решать.

Для чего Кордоба так делал – надо спросить у него. Это только его проблемы.

Проблемы судьи – очень долго всe это длилось, решил удалять – удаляй сразу», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Кордоба Джон Федотов Игорь
Комментарии (14)
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Gwynbleidd
1756665604
Это называется агрессивная игра и попытка нанести травму сопернику, да Мойзесу повезло, что ему только по руке прилетело, а если бы этот 90-то килограммовый лось дал своим копытом в грудь? Это нормальная игра? Он вообще зачем так играл? Там ничего этого не требовало, ну кроме как показать, какой он крутой, вот и показал...
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Taps
1756666238
бабизян тупой ещё и своего уделал
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BRO_football
1756666789
Вы чё на ноги смотрите? Вы на руки посмотрите! Кордоба махнул ногой, по Мойзесу не попал, но после взмаха ноги Кордоба по инерции вперёд полетел, потому что как раз бежал вперёд, врезался в Мойзеса и плечом его толкнул в грудь. Мойзес как раз за это место и держится. В целом очень агрессивная игра, по совокупности всего сделанного красная однозначно.
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alefreddy
1756666793
цирк шапито
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Garrincha58
1756669001
Кордоба сам виноват зачем всё это делать для чего? команда играла прилично счёт равный, а ты чудак всех подвёл
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Artemka444
1756671253
Так пускай подумает на досуге о своём поведении!!!
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