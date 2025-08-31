Рабинер прокомментировал внезапную смену руководителя в «Зените»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на смену руководителя в «Зените».

В «Зените» сменился председатель правления.

Вместо Александра Медведева на должность назначен Константин Зырянов.

Медведев был в «Зените» 6 лет.

«Неожиданно: Константин Зырянов вместо Александра Медведева на посту председателя правления «Зенита». Казалось, если уж кто-то из бывших футболистов и придет на столь высокий пост в клубе, то только Андрей Аршавин. А оно вон как вышло. Не знаю никого, кто бы такое предвидел.

Игрок был великолепный, Гус Хиддинк с Диком Адвокатом не дадут соврать. Посмотрим, каким станет руководителем. Но чего точно больше не будет – зажигательных цитат Александра Ивановича. По крайней мере, столь тиражируемых, поскольку вес слов большого клубного чиновника в любом случае выше, чем просто Александра Медведева», – сказал Рабинер.