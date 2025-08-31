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  • Рабинер прокомментировал внезапную смену руководителя в «Зените»

Рабинер прокомментировал внезапную смену руководителя в «Зените»

31 августа 2025, 00:37
5

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на смену руководителя в «Зените».

  • В «Зените» сменился председатель правления.
  • Вместо Александра Медведева на должность назначен Константин Зырянов.
  • Медведев был в «Зените» 6 лет.

«Неожиданно: Константин Зырянов вместо Александра Медведева на посту председателя правления «Зенита». Казалось, если уж кто-то из бывших футболистов и придет на столь высокий пост в клубе, то только Андрей Аршавин. А оно вон как вышло. Не знаю никого, кто бы такое предвидел.

Игрок был великолепный, Гус Хиддинк с Диком Адвокатом не дадут соврать. Посмотрим, каким станет руководителем. Но чего точно больше не будет – зажигательных цитат Александра Ивановича. По крайней мере, столь тиражируемых, поскольку вес слов большого клубного чиновника в любом случае выше, чем просто Александра Медведева», – сказал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (5)
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Taps
1756625305
Зырянов отправит всех пляжных мальчиков восвояси, а затем Семака в гейропу.
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andr45
1756625854
И ЭТО ВСЁ МЕЖВЕДЕВ))) Сколько денежек прогулял этот прохиндей в 2025 году и сколько денег выбросил на ветер закупая голых королей) 25 мая 2025 года в Санкт-Петербурге официально отпраздновали 100-летний юбилей со дня основания футбольного клуба «Зенит». Некоторые мероприятия, которые прошли в рамках праздника: МАТЧ ЛЕГЕНД на «БАКЛАН Арене». ПАРАД НА НЕВЕ. По главной реке Петербурга от Крестовского острова до пространства «Севкабель» проплыла сине-бело-голубая флотилия, на которой прокатились игроки и легенды клуба. ВЫСТАВКА «Zenitе». Петербург. 100 лет вместе». ФЕСТИВАЛЬ «ПОЮЩИЕ МОСТЫ». В ночь на 25 мая на пролёте Дворцового моста показали шоу, в котором объединились главные моменты истории клуба. ОСОБАЯ МЕДАЛЬ НОВОРОЖДЕННЫМ. Каждый ребёнок, который родился 25 мая в Санкт-Петербурге, получил от клуба уникальный подарок — медаль будущего чемпиона.
Ответить
andr45
1756625949
РАБИнер «Неожиданно» Меньше нужно было Станковича снимать и придуманное столетие праздновать) Тогда было бы ОЖИДАЕМО)
Ответить
АлексМак
1756633445
Респект
Ответить
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