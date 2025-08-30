Салах определил главного фаворита АПЛ – это не «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах считает, что у «Арсенала» больше шансов выиграть чемпионат Англии-2025/26, чем у его команды.

«Арсенал» – фавориты. Их команда играет вместе уже 5-6 лет. Им проще, они понимают друг друга.

У «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» было много изменений в составе, а это иногда усложняет ситуацию.

Конечно, команда Гвардиолы всегда считается фаворитом, но я думаю, что сейчас больше шансов у «Арсенала», – сказал Салах.