Салах определил главного фаворита АПЛ – это не «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах считает, что у «Арсенала» больше шансов выиграть чемпионат Англии-2025/26, чем у его команды.
«Арсенал» – фавориты. Их команда играет вместе уже 5-6 лет. Им проще, они понимают друг друга.
У «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» было много изменений в составе, а это иногда усложняет ситуацию.
Конечно, команда Гвардиолы всегда считается фаворитом, но я думаю, что сейчас больше шансов у «Арсенала», – сказал Салах.
- «Ливерпуль» выиграл АПЛ в прошлом сезоне.
- «Арсенал» три розыгрыша подряд финишировал вторым.
Источник: Sky Sports