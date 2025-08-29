Введите ваш ник на сайте
Радимов высказался о матче ЦСКА – «Краснодар»

Сегодня, 23:23

Владислав Радимов поделился ожиданиями от противостояния ЦСКА и «Краснодара» в 7-м туре РПЛ.

  • Армейцы примут действующего чемпиона в воскресенье, 31 августа, в 18:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
  • После 6 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 15 очками, ЦСКА идет вторым с 14 баллами.

«Две команды здорово начали сезон, постепенно набрали ход, поэтому здесь фаворита искать очень сложно.

«Краснодар» какую‑то машину напоминает в последних турах, армейцы тоже сметают всe на своем пути.

«Краснодар» действительно прибавляет от матча к матчу. Футболисты, которые выходят со скамейки запасных, усиливают игру. Покупка того же Гаэтана Перрена пришлась как нельзя кстати.

Но ЦСКА способен своими командными действиями и скоростью тоже доставить неприятности «Краснодару», – сказал Радимов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Радимов Владислав
