Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Талалаев: «Мой тренерский штаб – один из лучших в России»

Сегодня, 22:44
1

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высоко оценил уровень своего штаба.

– Сейчас, говоря о «Балтике», все эксперты уделяют особое внимание физподготовке. Насколько вы с таким акцентом согласны?

– С 2004 года дружу и работаю с нашим тренером по физподготовке Серджио Джованни, полностью ему доверяю. Но мы и меняем друг друга. Он – мои взгляды на футбол, я – его взгляды на работоспособность россиян и вообще футболистов славянских стран.

Если обратите внимание, у нас на сегодня в команде нет ни одного бразильца. Вот если найду игрока из этой страны, который еще и сможет перелопачивать предлагаемую нами работу, – думаю, это будет абсолютный взрыв рынка и уровня игры в нашем чемпионате.

Мы все в той или иной степени живем стереотипами. Кто-то у нас видит физподготовку, кто-то – дисциплину, кто-то – самоотдачу. А я вижу уровень взаимодействий как в работе с мячом, так и без мяча. Вот это – базис сегодняшней «Балтики».

Улыбаюсь, когда читаю, что обычно команды Талалаева на старте сезона превосходят соперников. Мы не прекращаем подготовку по ходу всего соревновательного цикла и обычно на финише еще больше превосходим в физическом состоянии и интенсивности большинство участников.

Об этом говорит статистика: наши команды, как правило, больше всего забивают в последние 15 минут как первого, так и второго тайма.

Пока этого превосходства мы не наблюдаем. Думаю, со временем оно проявится. С огромным уважением отношусь ко всем тренерам, еще раз, без разделения на национальности, на демократов и деспотов. Но уверен, что мой штаб – один из лучших в стране.

Еще по теме:
Талалаев объяснил, почему часто ругается с журналистами 2
Талалаев прокомментировал кубковое поражение «Балтики» от ЦСКА 2
Бубнов – Талалаеву насчет «наезда» на Станковича: «Да кто ты такой по сравнению с Деяном?» 8
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Burtaze
1756498241
Ничего кроме уважения работа Талалаева у меня не вызывает, не важно насколько успешно пойдут у него дела, но то что он действительно мастер своего дела видно за версту
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: кто выигрывал чемпионаты в прошлом сезоне?
7
Премьер-лига. «Аль-Наср» стартовал с победы 5:0; Роналду забил 940-й гол в карьере, Феликс оформил хет-трик
23:11
Тен Хагу грозит увольнение из «Байера» спустя три месяца после назначения
22:55
1
Талалаев: «Мой тренерский штаб – один из лучших в России»
22:44
1
Перрен раскрыл свое прозвище в «Краснодаре»: «Это прикольно!»
22:22
25-миллионный новичок «Зенита» несчастлив в России и думает об уходе
21:39
13
Представитель Дзюбы прокомментировал слухи о конфликте с руководством «Акрона»
21:09
Адамов прояснил свое будущее в «Зените»
20:47
3
Жемалетдинов получил предложение от клуба РПЛ
19:50
Булыкин: «Спартаку» нужно активизироваться – хороший тренер освободился»
19:30
24
Все новости
Все новости
Радимов высказался о матче ЦСКА – «Краснодар»
23:23
Глушаков оценил новичка «Спартака» Самошникова
22:33
1
«Балтика» продлила контракт с французским легионером
21:49
25-миллионный новичок «Зенита» несчастлив в России и думает об уходе
21:39
13
Представитель Дзюбы прокомментировал слухи о конфликте с руководством «Акрона»
21:09
Адамов прояснил свое будущее в «Зените»
20:47
3
Мостовой: «Величайшие игроки прочитали 2-3 книги максимум, поверьте мне»
20:35
5
Агент заявил, что Гайч не вернется в ЦСКА
20:08
4
Колосков назвал игрока, чей вызов в сборную России его удивил
20:00
Жемалетдинов получил предложение от клуба РПЛ
19:50
Булыкин: «Спартаку» нужно активизироваться – хороший тренер освободился»
19:30
24
Экс-легионер «Локомотива»: «Деньги были основным стимулом при переходе»
19:10
4
Талалаев объяснил, почему часто ругается с журналистами
18:50
2
Еще один клуб РПЛ готовится к тренерской отставке
18:40
3
Итоговый состав молодежной сборной России на сентябрьские матчи
18:30
Фото«Крылья Советов» объявили о переходе Гайча из ЦСКА
18:18
3
Фото«Рубин» выкупил защитника «Зенита»
17:43
2
ЦСКА отдал нападающего в аренду клубу Первой лиги
17:31
Карпин ответил, как будет формировать состав сборной России на матчи с Иорданией и Катаром
17:17
7
«Ростов» уволит главного тренера: подробности
17:00
26
Журналист – о переходе защитника «Утрехта» в «Спартак»: «Ноль шансов»
16:42
5
«Зенит» ответил на предложение «Аль-Иттихада» по трансферу Педро
16:29
4
Алексей Миранчук может не сыграть с Иорданией: известна причина
16:00
1
«Спартак» показал достижения Умярова в сезоне – его не вызвали в сборную России
15:50
10
«Спартак» нашел еще одного кандидата на замену Станковичу
15:15
46
Карпин прокомментировал вызов Самошникова в сборную России и отсутствие Умярова в заявке
15:00
6
В «Зените» объяснили расторжение контракта со Зделаром
14:46
2
ЦСКА предложил 6 миллионов за португальского опорника
14:21
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 