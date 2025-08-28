Медведев сказал, откажется ли «Зенит» от трансферов легионеров

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о возможных изменениях в трансферной политике клуба в связи с приближающимся ужесточением лимита на легионеров в РПЛ.

– Есть ли у «Зенита» установка заниматься в ближайшие трансферные окна поиском исключительно российских футболистов для усиления?

– Бежать впереди паровоза – последнее дело.