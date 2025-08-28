Медведев сказал, откажется ли «Зенит» от трансферов легионеров

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о возможных изменениях в трансферной политике клуба в связи с приближающимся ужесточением лимита на легионеров в РПЛ.
– Есть ли у «Зенита» установка заниматься в ближайшие трансферные окна поиском исключительно российских футболистов для усиления?
– Бежать впереди паровоза – последнее дело.
- Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
- Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.
Источник: «Спорт-Экспресс»