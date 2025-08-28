Талалаев прокомментировал кубковое поражение «Балтики» от ЦСКА

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о проигранном матче против ЦСКА.

Команды встречались в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Армейцы одержали гостевую победу со счетом 2:0.

Оба гола забил Иван Обляков с пенальти во 2-м тайме.

– Если убрать счет, содержание игры принесло удовлетворение?

– Я поблагодарил за хорошую игру, за 60 минут футбола, который демонстрировали. Для Кубка и вторых составов мы неплохо играли.

Понятно, что у них молодежь немного сильнее. Нам бы хотелось, чтобы наша молодежь прогрессировала быстрее.

Могу сказать единственное, что четыре пенальти в трех кубковых играх – это многовато.