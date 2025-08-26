Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кубок России. «Спартак» без проблем обыграл «Пари НН» (4:0)

Вчера, 22:41
35

«Спартак» в 3-м туре группового этапа FONBET Кубка России победил дома «Пари НН». Москвичам помог в том числе дебютный гол Ильи Самошникова.

Москвичи лидируют в группе. «Пари НН» идет на третьем месте.

У «Спартака» впереди матч РПЛ против «Сочи», у «Пари НН» – против «Зенита».

Россия. Кубок. Группа C. 3 тур
Спартак - Пари НН - 4:0 (2:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Р. Зобнин, 12; 2:0 - И. Самошников, 36; 3:0 - В. Пигас, 69 (в свои ворота); 4:0 - Д. Зорин, 88.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Клуб с российским владельцем и экс-тренером «Спартака» вышел в основной этап Лиги чемпионов 2
Тренер «Спартака» прокомментировал 4:0 против «Пари НН»
Шпилевский прокомментировал 0:4 от «Спартака»
Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Пари НН Спартак
Комментарии (35)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rash1959
1756237650
Худо-бедно игра началась только после 80-й минуты, команды начали что то играть, а до этого была нескончаемая тягомотина. Дублёры сыграли уверенно, не подогревая и не обостряя игру, видимо так сказали тренеры. Пбедили, без травм, и ладненько.
Ответить
anatolich72
1756237652
Спартачи с победой! Играли хорошо. На мой взгляд один игрок играл хуже всех, игроков обеих команд, Заболотный-бегает по полю оно, техники нет, паса нет, ну в голову один раз хорошо попали, мяч в сторону ворот полетел.
Ответить
VVM1964
1756237738
Всех с победой !!! Спокойно на классе, дублем и с крупным сухим счётом ! И без всяких там пенальти, как некоторые !)))...
Ответить
alefreddy
1756237822
С победой.Играли хорошо кроме Рябчука возили и Пруцев с Хлусом незаметны-Рома Зобнин тряхнул стариной и новобранец отлично играл(Самошников)
Ответить
FWSPM
1756237881
рябчук с денисовым в центре оброны это огонь... хорошо что это был тухлый париж а не кто то кто может наказать за такую глупость хотя к 10 минуте могло быть уже 0-2
Ответить
Номэд
1756237971
Вшивый главный визгун сайта опять визжит изо всех сил. Смотрит каждый матч Спартака, тем самым поднимает рейтинг просмотра.
Ответить
ScarlettOgusania
1756238999
победа на классе и даже не сомневался, с отличным дебютом Самохи, начавшемся с косяка у штрафной...) вперёд, Спартак..!!!
Ответить
NewLife
1756239084
Примитивный футбол невысокого класса. Единственное, что останется в памяти - полная никчемность Денисова, как защитника. Это не его место(
Ответить
шахта Заполярная
1756239593
Спартак с победой. Хорошо потренировался резервный состав. Самошникова с дебютом за Великий клуб.
Ответить
СильныйМозг
1756242660
Вот чувствую, мясные сегодня какахами обмазались и визжали, что есть силы, весь монитор забрызгали и лицо друг дружке. :))))
Ответить
Главные новости
4:0 «Спартака», 5:3 «Зенита», Сафонов покинет «ПСЖ», Пруцев уйдет в «Локо» и другие новости
01:25
1
ВидеоСтрогий Черчесов в раздевалке «Ахмата» после победы над «Рубином»
01:05
Бубнов заявил, что это благодаря ему «Балтика» идет на 4-м месте
00:18
5
Заполярный клуб с российским вратарем вышел в основной этап Лиги чемпионов
00:04
2
Клуб с российским владельцем и экс-тренером «Спартака» вышел в основной этап Лиги чемпионов
Вчера, 23:58
2
Тренер «Спартака» прокомментировал 4:0 против «Пари НН»
Вчера, 23:37
Дуарте убеждают, что для развития карьеры ему лучше покинуть «Спартак»
Вчера, 23:10
4
Кубок России. «Спартак» без проблем обыграл «Пари НН» (4:0)
Вчера, 22:41
35
Лига чемпионов. «Кайрат» в серии пенальти выбил «Селтик» и вышел в основной этап
Вчера, 22:30
10
ЦСКА рассматривает двух форвардов из РПЛ
Вчера, 22:23
4
Все новости
Все новости
Тренер «Спартака» прокомментировал 4:0 против «Пари НН»
Вчера, 23:37
Шпилевский прокомментировал 0:4 от «Спартака»
Вчера, 23:30
Михайлов из «Зенита» – о 5:3 в Оренбурге: «Победили по бразильской системе»
Вчера, 23:00
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Пари НН» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:42
1
Кубок России. «Спартак» без проблем обыграл «Пари НН» (4:0)
Вчера, 22:41
35
Кубок России. Гол Мелкадзе помог «Ахмату» победить «Рубин» (2:0)
Вчера, 22:38
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:38
ВидеоСамошников забил за «Спартак» в дебютном матче
Вчера, 21:40
3
Видео«Спартак» забил «Пари НН» после аута Самошникова
Вчера, 21:22
Семак прокомментировал 5:3 против «Оренбурга»
Вчера, 20:58
5
ФотоФанаты «Спартака» обратились к игрокам с баннером-осуждением
Вчера, 20:49
6
Кубок России. «Оренбург» и «Зенит» устроили голевое пиршество (3:5), у Глушенкова дубль
Вчера, 20:29
19
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
1
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Пари НН»: 26 августа
Вчера, 19:47
2
ФотоГлушенков вновь не стал праздновать гол за «Зенит»
Вчера, 19:14
14
ВидеоГлушенков забил «Оренбургу» на 2-й минуте эффектной закидушкой
Вчера, 18:48
Мостовой возмущен, во что превратили Кубок России: «Вы что творите?»
Вчера, 18:09
6
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Зенит»: 26 августа
Вчера, 17:44
2
«Зенит» не взял бразильцев на матч с «Оренбургом»
Вчера, 16:21
6
Букмекеры заподозрили неладное перед матчем «Ахмат» – «Рубин»
Вчера, 15:05
2
70-летний Медведев – об игре за «Амкал»: «Заранее даже Дзюба не имеет гарантий выхода на поле»
Вчера, 14:33
70-летний Медведев отреагировал на информацию об участии в матче Кубка России
Вчера, 13:01
2
70-летний Медведев из «Зенита» сыграет в Кубке России
Вчера, 11:27
21
Где смотреть матч «Балтика» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 27 августа 2025
Вчера, 09:02
Где смотреть матч «Сочи» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 27 августа 2025
Вчера, 09:00
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 27 августа 2025
Вчера, 08:58
Назначены судьи на 3-й тур Пути РПЛ Кубка России
25 августа
1
Где смотреть матч «Спартак» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 26 августа 2025
25 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 