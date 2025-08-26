Кубок России. «Спартак» без проблем обыграл «Пари НН» (4:0)

«Спартак» в 3-м туре группового этапа FONBET Кубка России победил дома «Пари НН». Москвичам помог в том числе дебютный гол Ильи Самошникова.
Москвичи лидируют в группе. «Пари НН» идет на третьем месте.
У «Спартака» впереди матч РПЛ против «Сочи», у «Пари НН» – против «Зенита».
Россия. Кубок. Группа C. 3 тур
Спартак - Пари НН - 4:0 (2:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Р. Зобнин, 12; 2:0 - И. Самошников, 36; 3:0 - В. Пигас, 69 (в свои ворота); 4:0 - Д. Зорин, 88.
Источник: «Бомбардир»