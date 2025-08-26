Кубок России. «Спартак» без проблем обыграл «Пари НН» (4:0)

«Спартак» в 3-м туре группового этапа FONBET Кубка России победил дома «Пари НН». Москвичам помог в том числе дебютный гол Ильи Самошникова.

Москвичи лидируют в группе. «Пари НН» идет на третьем месте.

У «Спартака» впереди матч РПЛ против «Сочи», у «Пари НН» – против «Зенита».