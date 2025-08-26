В «Пари НН» прокомментировали ситуацию, что команда стала «бомжом»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о недоступности домашнего стадиона в начале сезона.

– Вы в этом сезоне команда-бомж, не играете на своем стадионе. Что об этом думаете и когда это прекратится?

– Тяжелая история для нас. Учитывая, что не смогли обрести временный дом и пришлось играть на трех разных стадионах. Это не добавляет уверенности и стабильности нашей игре. Но сейчас играем в Саранске, народ там соскучился по футболу, на первую нашу игру, с «Ростовом», пришли 13 тысяч человек.

– Когда вернетесь на свою арену в Нижнем?

– На этой неделе разбирают сцену после большого мероприятия «Росатома», ждем заключения от наших агрономов и, возможно, игру с «Оренбургом» (8-й тур, 13 сентября) сыграем дома. Если нет, то продолжим пока в Саранске.