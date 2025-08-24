Генич сказал, стоит ли Глушенкову уходить из «Зенита»

Комментатор Константин Генич высказался о будущем нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.
– Нужно ли Глушенкову искать какие-то варианты на зиму?
– Нет. Играю реже, деньги те же. А если серьезно, то если уйти, значит, проявить слабость. Нельзя сказать, что Семак ему не доверял. Как и нельзя сказать, что Глушенкову не давали места в составе. Его выпускали на одной позиции, на другой. Это конкуренция. Нужно отвоевывать место в составе.
- 26-летний Глушенкова в этом сезоне провел 6 матчей за «Зенит», забил 1 гол, отдал 1 передачу.
- Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
Источник: «РБ Спорт»