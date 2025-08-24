Попов дал рекомендацию «Зениту», увольнять ли Семака

Бывший защитник «Рубина», «Амкара» Алексей Попов призвал не увольнять главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

– Получается, что виноват Сергей Семак?

– Нет. Семак – хороший тренер и мотиватор. Главный вопрос в том, как его мысли доносят до футболистов. Семак ведь не говорит на португальском.

– Семак доработает в «Зените» до конца сезона?

– Да. Не вижу смысла увольнять Семака. Он шесть раз подряд стал чемпионом. И они всегда были в тонусе. Повторю – проблема в переводчиках.

– Нужны другие помощники и переводчики?

– Да. Нужен человек, которому будут доверять бразильцы.