Попов дал рекомендацию «Зениту», увольнять ли Семака

Бывший защитник «Рубина», «Амкара» Алексей Попов призвал не увольнять главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
– Получается, что виноват Сергей Семак?
– Нет. Семак – хороший тренер и мотиватор. Главный вопрос в том, как его мысли доносят до футболистов. Семак ведь не говорит на португальском.
– Семак доработает в «Зените» до конца сезона?
– Да. Не вижу смысла увольнять Семака. Он шесть раз подряд стал чемпионом. И они всегда были в тонусе. Повторю – проблема в переводчиках.
– Нужны другие помощники и переводчики?
– Да. Нужен человек, которому будут доверять бразильцы.
- Семак в «Зените» с 2018 года.
- При нем команда выиграла 6 сезонов РПЛ подряд.
- Сейчас «Зенит» отстает от 1-го места на 5 очков.
Источник: «РБ Спорт»