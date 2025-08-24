Орлов раскритиковал «Зенит» после разгрома «Динамо Мх»

Комментатору Геннадию Орлову не все понравилось в игре «Зенита» против «Динамо Мх» (4:0) в 6-м туре РПЛ.

«Счет – 4:0, но он мог быть и другим. Скажем, 6:2. У Махачкалы же были реальные моменты. И тут возникают серьезные вопросы к центральным защитникам «Зенита». Дркушич и Эракович сегодня не убедили. Какие ошибки... Тяжеловатые, проигрывают борьбу, нарушают правила. Думаю, против быстрых футболистов «Локомотива» и ЦСКА им будет совсем тяжело.

Ну что сделал в начале матча Дркушич? Подарил мяч Агаларову, который выскочил один на один с Адамовым. Нужно похвалить вратаря питерцев. Спас!

На мой взгляд, до закрытия трансферного окна «Зениту» необходимо купить хотя бы одного сильного центрального защитника. Иначе проблем не избежать. Ну нет сейчас никакой уверенности в оборонительной линии сине-бело-голубых! При всем уважении к махачкалинцам, они не являются лидерами таблицы. Но почему подопечные Биджиева так легко входили в штрафную, создавали остроту, наносили удары? И это вообще-то в гостях...

Что с Нино? Видимо, пока еще не до конца оправился от травмы. Он был уже в заявке. Не надо форсировать, пусть восстановится. То же самое я говорил и о Жерсоне. Он же уставшим приехал после клубного чемпионата мира. Сейчас пусть немного передохнет», – сказал Орлов.