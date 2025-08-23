Генич исключил увольнение Семака из «Зенита» до зимы

Комментатор Константин Генич оценил кредит доверия в «Зените» к главному тренеру Сергею Семаку.

«Кредит доверия достаточно высокий, в него продолжают верить. До зимы точно никаких телодвижений быть не может.

Сергею Богдановичу непросто. Когда такое количество футболистов, как кажется, с гонором... Глушенков, Мостовой заслуживает права играть регулярно. Непросто это все контролировать. Непросто на самом деле – держать контроль над раздевалкой», – сказал Генич.