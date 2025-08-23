Генич исключил увольнение Семака из «Зенита» до зимы

Комментатор Константин Генич оценил кредит доверия в «Зените» к главному тренеру Сергею Семаку.
«Кредит доверия достаточно высокий, в него продолжают верить. До зимы точно никаких телодвижений быть не может.
Сергею Богдановичу непросто. Когда такое количество футболистов, как кажется, с гонором... Глушенков, Мостовой заслуживает права играть регулярно. Непросто это все контролировать. Непросто на самом деле – держать контроль над раздевалкой», – сказал Генич.
- «Зенит» занимает 9-е место в РПЛ с 6 очками после 5 туров.
- Семак возглавляет команду с 2018 года. Под его руководством она выигрывала звание чемпиона России 6 раз.
- Контракт Семака с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2029/30.
Источник: «РБ Спорт»