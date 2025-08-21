Медведев оценил возможность отставки Семака из «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал предположения о том, что клубу нужно завершить сотрудничество с главным тренером Сергеем Семаком, чтобы спасти 100-й сезон.

«Спекуляции вокруг Сергея Богдановича, на которые были даны простые и, надеюсь, понятные ответы, начинают докучать, но не могут внести разлад в командную обстановку и работу», – сказал Медведев.