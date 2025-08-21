Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов назвал любимого игрока РПЛ: «Очень нравится этот пацан»

Радимов назвал любимого игрока РПЛ: «Очень нравится этот пацан»

21 августа 2025, 08:13
3

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов назвал любимого футболиста из РПЛ. Это полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк.

«Я поймал себя на мысли, что мой любимый футболист сейчас в этом чемпионате России – это Матвей Кисляк. Мне очень нравится этот пацан.

Помимо работоспособности, за год рядом с Пьяничем он начал оценивать ситуацию, крутить головой, работать с мячом в правильных направлениях, выбирать правильный вектор, когда затормозить атаку, когда сыграть.

У меня есть коллекция маек – и если Кисляк это прочитает и у него будет возможность мне подарить майку, я буду счастлив», – сказал Радимов.

  • Кисляк провел 5 матчей в этом розыгрыше РПЛ, забив 1 гол и сделав 3 ассиста.
  • Рыночная цена 20-летнего россиянина – 8 млн евро.

Еще по теме:
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА 1
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым 4
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?» 10
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кисляк Матвей Радимов Владислав
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Алим Терек
1755754162
плохо знаем составы команд РПЛ прошлых сезонов,к сожалению
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1755756160
Ошибается он тоже немало и карточки соответственно хватает.Хорошо если будет прогрессировать,пока он просто подающий надежды.
Ответить
FanatSerj
1755765312
А вы говорили в Зените не замечают молодежь и не умеет с ней работать, вот смотрите "советник генерального директора Зенита по развитию молодёжного футбола" всё замечает и видит! Есть конечно небольшой нюанс, это игрок команды соперника, но когда это вообще останавливало Зенит ))))
Ответить
Главные новости
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
21:19
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
21:10
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
20:29
2
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
19:58
2
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
19:48
15
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
19:10
4
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
18:27
34
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
58
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
18:12
2
Федотов разобрал спорный гол «Локо» в ворота «Зенита»
17:37
8
Все новости
Все новости
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
20:52
1
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
20:23
3
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
20:16
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
19:55
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
19:29
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»
18:59
2
Мостовой прокомментировал свое участие в матче с «Зенитом»
18:46
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
18:27
34
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
18:16
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
56
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
18:12
2
Талалаев: «Я обещал, что до октября «Балтику» будет трясти»
17:46
1
Федотов разобрал спорный гол «Локо» в ворота «Зенита»
17:37
8
«У него огромная аура»: Вольтемаде восхитился экс-тренером «Зенита»
17:28
1
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Оренбург»: 12 сентября 2026
17:21
1
«Зенит» уступает «Локомотиву» дома после 1-го тайма
17:14
17
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
19
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
16:50
ВидеоТренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
16:40
9
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
16:29
3
Галактионов объяснил отсутствие Мостового в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
16:16
4
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
РПЛ. «Балтика» ушла от поражения, забив «Факелу» на 95-й минуте
15:58
12
Прогноз Титова на матч «Спартак» – «Ростов»
15:48
1
Агент Лички отреагировал на новость о переговорах с клубом РПЛ
15:36
Подтвердился запрет «Зенита» по Мостовому
15:12
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+