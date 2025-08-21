Радимов назвал любимого игрока РПЛ: «Очень нравится этот пацан»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов назвал любимого футболиста из РПЛ. Это полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк.

«Я поймал себя на мысли, что мой любимый футболист сейчас в этом чемпионате России – это Матвей Кисляк. Мне очень нравится этот пацан.

Помимо работоспособности, за год рядом с Пьяничем он начал оценивать ситуацию, крутить головой, работать с мячом в правильных направлениях, выбирать правильный вектор, когда затормозить атаку, когда сыграть.

У меня есть коллекция маек – и если Кисляк это прочитает и у него будет возможность мне подарить майку, я буду счастлив», – сказал Радимов.