  • Главная
  • Новости
  • КДК РФС определился с наказанием для Талалаева за неприличный жест в адрес «Локомотива»

КДК РФС определился с наказанием для Талалаева за неприличный жест в адрес «Локомотива»

20 августа, 15:40
6

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС оштрафовал главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

Его наказали за оскорбительный жест в матче 5-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Мы получили заявление от «Локомотива». Там было указано, что Талалаев продемонстрировал оскорбительный жест в отношении тренерского штаба «Локомотива» и всех, кто находился в технической зоне «Локомотива».

Я спросил, когда именно клуб принял решение обращаться в КДК РФС, – «Локомотив» ответил, что письмо было направлено во второй половине дня понедельника.

Мы поинтересовались, кто из сотрудников клуба видел этот оскорбительный жест Талалаева, на что мы не получили ответа. Далее мы задали вопрос: «Почему вы считаете, что этот жест был в сторону сотрудников «Локомотива»?» Ответа также не последовало.

Талалаев сказал, что он стряхивал крошку после падения на искусственный газон. Но был виден явный жест. Андрей Талалаев объяснил это своей эмоциональностью.

Мы не установили адресность данного жеста. От «Локомотива» не последовало ответов, Талалаев объяснил его эмоциональностью.

Поскольку у данного жеста нет адресности, КДК РФС принял решение оштрафовать Талалаева на 50 тысяч рублей», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1755694124
Показать ему в ответ... всей командой.
Ответить
Алим Терек
1755694670
ловко вывернулся,молодец Талалаев
Ответить
Цугундeр
1755694685
) Стряхните его самого с газона. Калифка на час, а гонору, как будто (известный в узких кругах), московский клуб возглавил..) Школа тренеров МатчТВ. Что не выпердыш, то чудак. Губер плохому не научит.)
Ответить
Desma
1755703111
"Поскольку у данного жеста нет адресности, КДК РФС принял решение оштрафовать Талалаева на 50 тысяч рублей". Если бы была адресность, то оштрафовали бы на 100 тыщ.? Суда по логике, если бы Талалай полез в штаны почесать перец, то тем самым допустил оскорбительный жест в отношении всех присутствующих на матче. Ещё и уголовку (ст. 148 УК РФ) - оскорбление чувства верующих можно пришить. Ну, что можно сказать по этому поводу? Идиотизм........
Ответить
Каратель помойников
1755704780
Что то я не припомню чтобы вся футбольная общественност подвела критике ведмедя за его быдлячество.просто списали на старческий маразм,вот и вся критика
Ответить
СПОРТ 21 века
1755709577
Там ничего такого не было. Хватит ломать комедию. Штраф в 50.000 рублей, это максимум что можно было извлечь из этой истории. Камера даже не зафиксировала кому мог быть адресован этот якобы оскорбительный жест. В народе на такие случае всегда говорили и говорят: НЕТУ ТЕЛА - НЕТУ ДЕЛА! В Калининграде похоже умеют ставить камеры в пользу своего тренера. А если серьёзно, потому что показывает камера, это даже не жест, а скорее утверждение превосходства через призму лёгких движений руки, которые сказали том, что Локомотив сегодня отгребёт. В общем, так и есть. Балтика была близка к своей победе...
Ответить
