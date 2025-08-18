Радимов назвал условие для увольнения Карпина из «Динамо»

Владислав Радимов порассуждал о неудачном старте «Динамо» в РПЛ.

Динамовцы набрали 5 очков в 5 турах – 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения.

Они идут на 12-м месте в таблице чемпионата – возле зоны стыков.

– Что должно произойти, чтобы «Динамо» стало лучше?

– Вернутся Гладышев и Тюкавин. Тюкавин, говорят, в общей группе тренируется и будет в заявке в следующем матче.

То, что Карпин неудачно начал – это очевидно. Я не понимаю, почему после матча с интервью выходит руководство.

– Вы считаете, у Карпина может получиться в «Динамо»?

– Если бы Карпина подписали на один год, то я бы уже сказал, что его можно убирать. Но если ему дали три года, то вполне может получиться.

Я жду возвращения Тюкавина и Гладышева. Если наладить оборону, если опорные полузащитники не будут друг другу мешать, то шансы есть.

– Сейчас есть время что-то исправить, но Карпин будет в сборной.

– Это вопрос к руководству. Они знали на что шли.