Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Радимов назвал условие для увольнения Карпина из «Динамо»

Сегодня, 20:46
3

Владислав Радимов порассуждал о неудачном старте «Динамо» в РПЛ.

  • Динамовцы набрали 5 очков в 5 турах – 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения.
  • Они идут на 12-м месте в таблице чемпионата – возле зоны стыков.

– Что должно произойти, чтобы «Динамо» стало лучше?

– Вернутся Гладышев и Тюкавин. Тюкавин, говорят, в общей группе тренируется и будет в заявке в следующем матче.

То, что Карпин неудачно начал – это очевидно. Я не понимаю, почему после матча с интервью выходит руководство.

– Вы считаете, у Карпина может получиться в «Динамо»?

Если бы Карпина подписали на один год, то я бы уже сказал, что его можно убирать. Но если ему дали три года, то вполне может получиться.

Я жду возвращения Тюкавина и Гладышева. Если наладить оборону, если опорные полузащитники не будут друг другу мешать, то шансы есть.

– Сейчас есть время что-то исправить, но Карпин будет в сборной.

– Это вопрос к руководству. Они знали на что шли.

Еще по теме:
Реакция Радимова на ничью «Спартака» и «Зенита» 6
Радимов – о «Спартаке»: «Бить лежачего искренне не хочется, но есть один вопрос» 9
Радимов – о российском тренере для «Спартака»: «На ум приходит только один» 14
Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Радимов Владислав
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ziborock
1755540468
Буланов всех поучает и рассуждает о ком угодно (Динамо, Спартак, Локо...) кроме Зенита! А кому нужен этот Зенит!)))
Ответить
Cleaner
1755541678
Динамо ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ БЕЗ ЧЕМПИОНСТВА. Валера почти ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ ТИТУЛОВ. О каких шансах говорит Радимов?
Ответить
Главные новости
Романцев ответил, нужно ли «Спартаку» менять главного тренера
21:09
5
Реакция Кержакова на интерес «Ростова»
20:56
Радимов назвал условие для увольнения Карпина из «Динамо»
20:46
3
Мостовой оценил 9-е место «Зенита» в РПЛ
20:20
6
Койта уходит из ЦСКА: «Сделка заключена»
20:08
2
Гурцкая призвал уволить Семака из «Зенита»: «Все время рассчитывать на чудо?»
19:50
13
Сперцян повторил рекорд Халка и Алиева* в РПЛ
19:40
В РПЛ готовится вторая тренерская отставка
19:19
6
Игрок «Локомотива» прошел медосмотр для «Спартака»
19:07
3
Форвард «Фиорентины» отказал ЦСКА, «Спартаку» и «Зениту»
18:40
6
Все новости
Все новости
ВидеоНападающий «Пари НН» забил со штрафного во втором матче подряд
20:36
Гурцкая призвал уволить Семака из «Зенита»: «Все время рассчитывать на чудо?»
19:50
13
Сперцян повторил рекорд Халка и Алиева* в РПЛ
19:40
Кафанов не созванивался с Сафоновым, выигравшим Суперкубок УЕФА
19:30
2
В РПЛ готовится вторая тренерская отставка
19:19
6
Игрок «Локомотива» прошел медосмотр для «Спартака»
19:07
3
В «Рубине» прокомментировали арест двух футболистов
18:52
Форвард «Фиорентины» отказал ЦСКА, «Спартаку» и «Зениту»
18:40
6
У Кержакова появился вариант с трудоустройством в РПЛ
18:18
7
Кафанов: «Только один вратарь сборной России не дал повода усомниться в себе»
18:00
10
Личка высказался о результатах «Динамо» при Карпине
17:51
1
Мостовой готов тренировать худшую команду РПЛ
17:43
6
В «Фиорентине» подтвердили два предложение по Белтрану от топ-клубов РПЛ
17:35
2
Девушка Батракова получила топ-назначение в медиафутболе
17:17
3
Губерниев – о сексизме Боярского: «Можно просто мудилой назвать»
16:58
18
Семин проанализировал поражение «Динамо» от ЦСКА
16:48
2
Двух футболистов «Рубина» арестовали: подробности
16:38
3
«Зенит» обратится в ЭСК РФС по двум эпизодам матча со «Спартаком»
16:16
14
Слуцкий рассказал, чем Москва лучше всех городов в мире
16:00
9
Карпин двумя словами описал соперников сборной России в осенних матчах
15:40
5
Боярский извинился за сексистские высказывания в адрес женщины-арбитра
15:30
9
«Сделка близка к завершению»: в ЦСКА анонсировали уход легионера
15:15
2
Карпин прокомментировал расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи
14:57
Губерниев – о неудачном старте «Динамо»: «Может, Карпину стоило прислушаться к экспертам «Матч ТВ»?»
14:47
16
Опубликован расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи
14:32
6
Судья Становова отреагировала на слова Боярского о женщинах-арбитрах
14:28
6
ЦСКА договорился с «Фиорентиной» по Белтрану
13:59
16
Петржела сказал, готов ли он заменить Семака в «Зените»
13:19
20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 