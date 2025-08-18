Гурцкая призвал уволить Семака из «Зенита»: «Все время рассчитывать на чудо?»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Зенит» провалится, если не прекратит сотрудничество с главным тренером Сергеем Семаком.

– Конечно, нужно убирать Семака! Если «Зенит» хочет весь этот год издеваться над собой и не видеть футбола, то пусть оставляют.

В позапрошлом году в последнем туре чудом стали чемпионами. В этом году чуда не случилось. Все время рассчитывать на чудо?

Состав в три раза дороже, чем любой другой. С этим составом они обязаны вылезти наверх, но не с этим тренером.

– Рано или поздно ведь наступит момент, когда Семака придется уволить?

– Здесь нет «рано или поздно» – этот момент уже давно наступил.