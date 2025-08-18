Введите ваш ник на сайте
  • Гурцкая призвал уволить Семака из «Зенита»: «Все время рассчитывать на чудо?»

Гурцкая призвал уволить Семака из «Зенита»: «Все время рассчитывать на чудо?»

Сегодня, 19:50
11

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Зенит» провалится, если не прекратит сотрудничество с главным тренером Сергеем Семаком.

– Конечно, нужно убирать Семака! Если «Зенит» хочет весь этот год издеваться над собой и не видеть футбола, то пусть оставляют.

В позапрошлом году в последнем туре чудом стали чемпионами. В этом году чуда не случилось. Все время рассчитывать на чудо?

Состав в три раза дороже, чем любой другой. С этим составом они обязаны вылезти наверх, но не с этим тренером.

– Рано или поздно ведь наступит момент, когда Семака придется уволить?

– Здесь нет «рано или поздно» – этот момент уже давно наступил.

  • «Зенит» набрал 6 очков в 5 турах РПЛ.
  • У петербуржцев 1 победа, 1 поражение и 3 ничьи.
  • Команда идет на 9-м месте в лиге с 7-очковым отставанием от лидера.

Комментарии (13)
Интерес
1755537612
А он что,болельщик "Зенита"? Я бы этим болтунам запретил высказываться про чужие клубы.Критикуй и оценивай своих.Вот я за Богданыча всей душой...потому что не болею за "Зенит".Скорее-наоборот.
Ответить
Дубина
1755538206
Не надо Сережку увольнять - пущай работает!!!!
Ответить
Artemka444
1755538831
Уволить этого Гурцкая клоуна
Ответить
sochi-2013
1755539964
Гурцакая, а Карпина укусить - слабо?. Так то у Семака 6 чемпионств и он является первым тренером, который привел Зенит к треблу.
Ответить
...уефан
1755540016
...наверное, не таким персонажам, как Гурцкая и ему подобным, давать советы о том, кому, куда и когда уходить...
Ответить
Garrincha58
1755540093
Всё правильно, но там в Газпроме чего то ждут неужели не смогут выплатить неустойку
Ответить
Garrincha58
1755540205
Сколько тут псевдо адвокатов собралось понятно им всем нравится чтобы Зенит так и дальше играл и боролся за выживание
Ответить
FWSPM
1755540985
Контракт до 2030 года терпите)
Ответить
fakeid
1755541318
да. пора. и взять моуриньо, чисто по-приколу, денег хватит. хотя он давно верещал, что не пойдёт в зенит. а сам в бахчу пошёл, и теперь гоняет товарняки с зенитом и сдаёт зениту в аренду мимовичей всяких.
Ответить
Cleaner
1755542031
В Зенит сейчас нужен железный тренер бультерьер! Чтобы его бразилы и все прочие игроки боялись. От одного вида тренера чтобы напрягались и бегать начинали. Семак сам себе набрал состав, с которым в силу своей мягкости совладать не может. НАДО МЕНЯТЬ. Либо состав, либо тренера. Тренера сейчас Зениту поменять гораздо проще, чем состав...
Ответить
