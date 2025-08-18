Гурцкая призвал уволить Семака из «Зенита»: «Все время рассчитывать на чудо?»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Зенит» провалится, если не прекратит сотрудничество с главным тренером Сергеем Семаком.
– Конечно, нужно убирать Семака! Если «Зенит» хочет весь этот год издеваться над собой и не видеть футбола, то пусть оставляют.
В позапрошлом году в последнем туре чудом стали чемпионами. В этом году чуда не случилось. Все время рассчитывать на чудо?
Состав в три раза дороже, чем любой другой. С этим составом они обязаны вылезти наверх, но не с этим тренером.
– Рано или поздно ведь наступит момент, когда Семака придется уволить?
– Здесь нет «рано или поздно» – этот момент уже давно наступил.
- «Зенит» набрал 6 очков в 5 турах РПЛ.
- У петербуржцев 1 победа, 1 поражение и 3 ничьи.
- Команда идет на 9-м месте в лиге с 7-очковым отставанием от лидера.
Источник: «Это футбол, брат!»