Сперцян высказался о возможном уходе из «Краснодара»

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян сказал, что у него еще есть время для перехода в другой клуб.
– Что о будущем можешь сказать? Действительно можешь уйти в ближайшем времени или пока неизвестно?
– Я пока тут играю, как видите. Ещe есть время, посмотрим, что будет.
- По данным журналиста Ивана Карпова, «Саутгемптон» предложил за трансфер Сперцяна 14 миллионов долларов + процент от перепродажи.
- 25-летний Сперцян в этом сезоне провел за «Краснодар» 8 матчей, забил 4 гола, сделал 4 ассиста.
- Срок контракта хавбека с российским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: «Матч ТВ»