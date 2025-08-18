Сперцян высказался о возможном уходе из «Краснодара»

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян сказал, что у него еще есть время для перехода в другой клуб.

– Что о будущем можешь сказать? Действительно можешь уйти в ближайшем времени или пока неизвестно?

– Я пока тут играю, как видите. Ещe есть время, посмотрим, что будет.