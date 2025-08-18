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Рабинер прокомментировал 1:3 «Динамо» от ЦСКА

18 августа 2025, 00:45
2

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от матча 5-го тура РПЛ «Динамо» – ЦСКА (1:3).

«С 1:3 «Динамо» еще повезло. Там пятерочка могла быть за глаза, если бы не Лещук. ЦСКА прямо очень хорош. Или «Динамо», пусть и ожившее во втором тайме, так плохо?

Бело-голубые продолжают конкурировать с «Зенитом» и «Спартаком» за звание самой провальной команды старта. Один язвительный коллега рядом со мной в микст-зоне сказал, что Черчесов за два тура и без предсезонки набрал больше очков, чем Карпин за пять.

Дмитрий Гафин назвал старт сезона для «Динамо» «провальным» и объяснил журналистам происходящее так, что команда продолжает адаптироваться к тренеру, а тренер – к команде.

Что ж, подождем. Пока совсем не видно, чтобы игроки воспринимали идеи тренера. Фабио Челестини тоже пришел в межсезонье, причем в гораздо более шоковой эмоционально ситуации, – и не просто удержал команду под контролем, а перестраивает игру на более атакующий лад и делает это очень успешно. Карпин же, по словам того же Гафина, меняет атакующий футбол на более сбалансированный – но как-то пока ни атаки прежней нет, ни обороны не появилось», – написал Рабинер.

  • «Динамо» после 5 туров РПЛ не идет в зоне стыков лишь благодаря дополнительным показателям.
  • Следующий соперник – «Пари НН» (23 августа).
  • Карпин также работает в сборной России.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо
Комментарии (2)
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алдан2014
1755472343
Лучшее- враг хорошего? Я правильно понял суть про Карпина? Они со Станком не на одни грабли наступают?
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АЛЕКС 58
1755488508
Валерин потолок,тренеровать армавирское Торпедо
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