Рабинер прокомментировал 1:3 «Динамо» от ЦСКА

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от матча 5-го тура РПЛ «Динамо» – ЦСКА (1:3).

«С 1:3 «Динамо» еще повезло. Там пятерочка могла быть за глаза, если бы не Лещук. ЦСКА прямо очень хорош. Или «Динамо», пусть и ожившее во втором тайме, так плохо?

Бело-голубые продолжают конкурировать с «Зенитом» и «Спартаком» за звание самой провальной команды старта. Один язвительный коллега рядом со мной в микст-зоне сказал, что Черчесов за два тура и без предсезонки набрал больше очков, чем Карпин за пять.

Дмитрий Гафин назвал старт сезона для «Динамо» «провальным» и объяснил журналистам происходящее так, что команда продолжает адаптироваться к тренеру, а тренер – к команде.

Что ж, подождем. Пока совсем не видно, чтобы игроки воспринимали идеи тренера. Фабио Челестини тоже пришел в межсезонье, причем в гораздо более шоковой эмоционально ситуации, – и не просто удержал команду под контролем, а перестраивает игру на более атакующий лад и делает это очень успешно. Карпин же, по словам того же Гафина, меняет атакующий футбол на более сбалансированный – но как-то пока ни атаки прежней нет, ни обороны не появилось», – написал Рабинер.