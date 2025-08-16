Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Черданцев дал «Спартаку» рекомендацию насчет нового тренера

Черданцев дал «Спартаку» рекомендацию насчет нового тренера

Сегодня, 13:15
3

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что «Спартак» должен нанять российского тренера.

– Идут разговоры, что в случае увольнения Станковича «Спартак» рассматривает на пост тренера только иностранцев.

– Это большое заблуждение нового руководства «Спартака», что команду должен тренировать только иностранец. В московском клубе руководители периодически меняются – но, как говорится, воз и ныне там.

Золото чемпионата 2017 году [с Массимо Каррерой] – это все‑таки стечение определенных обстоятельств, как и выигрыш Кубка в 2022 году с Паоло Ваноли.

На мой взгляд, «Спартак» запутался в иностранцах. Считаю, красно‑белых должен тренировать россиянин. Фамилии называть не буду, потому что не хочу, чтобы это выглядело, как будто я каким-то образом влияю на процесс принятия решения или являюсь агентом того или иного специалиста.

Просто я считаю, что в «Спартаке» должен работать человек, который знает, что такое спартаковские традиции, знает, что ромб – не просто геометрическая фигура, знает, кто такие братья Старостины, кто такой Константин Иванович Бесков, Олег Иванович Романцев и так далее.

  • «Спартак» планирует заменить Станковича Владимиром Ивичем.
  • Отставка Деяна может состояться уже сегодня.
  • «Спартак» идет в РПЛ 11-м.

Мостовой высказался о потенциальной отставке Станковича из «Спартака»
10 лучших капитанов «Спартака» в 21-м веке
Губерниев спрогнозировал исход матча «Спартак» – «Зенит» 10
Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Черданцев Георгий
...уефан
1755339526
...советуй жене, как борщ варить...
Ответить
Интерес
1755342867
Экое самомнение-он считает,что может на что-то повлиять,или его,вследствие этого,обвинят в протекционизме! Максимум,можешь насмешить людей,или тебя пошлют подальше.
Ответить
Spartak_forv@
1755343450
Ипотека в качестве комментатора это стечение обстоятельств,а то чемпионство было по делу и заслуженным
Ответить
