Черданцев дал «Спартаку» рекомендацию насчет нового тренера

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что «Спартак» должен нанять российского тренера.

– Идут разговоры, что в случае увольнения Станковича «Спартак» рассматривает на пост тренера только иностранцев.

– Это большое заблуждение нового руководства «Спартака», что команду должен тренировать только иностранец. В московском клубе руководители периодически меняются – но, как говорится, воз и ныне там.

Золото чемпионата 2017 году [с Массимо Каррерой] – это все‑таки стечение определенных обстоятельств, как и выигрыш Кубка в 2022 году с Паоло Ваноли.

На мой взгляд, «Спартак» запутался в иностранцах. Считаю, красно‑белых должен тренировать россиянин. Фамилии называть не буду, потому что не хочу, чтобы это выглядело, как будто я каким-то образом влияю на процесс принятия решения или являюсь агентом того или иного специалиста.

Просто я считаю, что в «Спартаке» должен работать человек, который знает, что такое спартаковские традиции, знает, что ромб – не просто геометрическая фигура, знает, кто такие братья Старостины, кто такой Константин Иванович Бесков, Олег Иванович Романцев и так далее.