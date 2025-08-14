Смородская назвала главную проблему «Спартака»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская порассуждала о будущем Деяна Станковича в «Спартаке».

«Доработает ли Станкович до конца сезона? Не удивлюсь. Хотя я бы давно его уже выгнала.

Станкович уже давно наработал на увольнение, не знаю, чего они ждут. Возможно, если «Спартак» проиграет в субботу «Зениту», Станковича уволят, но не факт.

Вообще, неумение выбирать тренера – главная проблема «Спартака» в последнее время.

Сейчас Станкович, до этого – Абаскаль. Почти одно и то же», – сказала Смородская.