Смородская назвала главную проблему «Спартака»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская порассуждала о будущем Деяна Станковича в «Спартаке».
«Доработает ли Станкович до конца сезона? Не удивлюсь. Хотя я бы давно его уже выгнала.
Станкович уже давно наработал на увольнение, не знаю, чего они ждут. Возможно, если «Спартак» проиграет в субботу «Зениту», Станковича уволят, но не факт.
Вообще, неумение выбирать тренера – главная проблема «Спартака» в последнее время.
Сейчас Станкович, до этого – Абаскаль. Почти одно и то же», – сказала Смородская.
- У «Спартака» 1 победа в 5 последних матчах.
- В РПЛ они идут на 11-м месте.
- Следующий соперник – «Зенит» (16 августа).
Источник: «РБ Спорт»