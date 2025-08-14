Введите ваш ник на сайте
Медведев: «В «Зените» введен план «Перехват»

Сегодня, 20:20
16

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о настрое команды после проблемного старта сезона.

  • Петербуржцы набрали 5 очков в 4 турах РПЛ и идут на 8-м месте.
  • Следующий соперник – «Спартак» (16 августа, 17:30 мск).

«Когда команда не выигрывает и даже проигрывает, значит, что-то идeт не так. И, помимо технико-тактической стороны, всегда есть и морально-психологическая.

Я сегодня был на базе, ребята отлично понимают ситуацию, в которой мы находимся. В команде введeн план «Перехват». Перехват и железнодорожных составов, и стада быков, и так далее.

По этому плану нужно побеждать. Он начался с кубковой победы, и следующие три очка мы должны взять в матче со «Спартаком», – заявил Медведев.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1755194642
Юбилей у Медведя начался?) Градус уже понизил.
Ответить
timon2401
1755195149
Скорее, «перехват» судей… Мало по одному пенальти!!!! Требую как минимум 5 за матч!! Рассмотрев количество звездочек на юбилейном коньяке, заявил Медведев!!!
Ответить
erybov1965
1755195482
Когда так говорят, не скрывая, значит, введен "перехват" на все у этих и других потенциальных соперников.
Ответить
acor94
1755196396
Получается, ждём Батракова, Сперцана и прочих бистов в Зените. Хорошо.
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1755197071
Бухнул видно уже,юбилей как никак
Ответить
Кривая да нелёгкая
1755197348
Нужен не перехват а выкидос вводить и срочно! Вышвырнуть Медведева и Семака из команды раз сами не уходят!! Мы вам не Миллер и нам лапшу на уши вешать бесполезно красивыми речевками ! Игры нет и пошли прочь и бесповоротно
Ответить
56rtl@$
1755197579
В команде введeн план «Перехват». Перехват и железнодорожных составов....==== А беспилотников всех по ходу не перехват.
Ответить
NewLife
1755197831
Хорошо, что все идет по плану. Плохо, что план- говно.
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1755197985
Стыдно за Спартак и таких руководителей Зенита
Ответить
FWSPM
1755198441
перехват головного мозга
Ответить
  • Читайте нас: 