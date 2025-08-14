Медведев: «В «Зените» введен план «Перехват»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о настрое команды после проблемного старта сезона.

Петербуржцы набрали 5 очков в 4 турах РПЛ и идут на 8-м месте.

Следующий соперник – «Спартак» (16 августа, 17:30 мск).

«Когда команда не выигрывает и даже проигрывает, значит, что-то идeт не так. И, помимо технико-тактической стороны, всегда есть и морально-психологическая.

Я сегодня был на базе, ребята отлично понимают ситуацию, в которой мы находимся. В команде введeн план «Перехват». Перехват и железнодорожных составов, и стада быков, и так далее.

По этому плану нужно побеждать. Он начался с кубковой победы, и следующие три очка мы должны взять в матче со «Спартаком», – заявил Медведев.