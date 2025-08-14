Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гендиректор «Балтики» ответил, может ли отпустить Талалаева в «Спартак»

Гендиректор «Балтики» ответил, может ли отпустить Талалаева в «Спартак»

Сегодня, 08:48
7

Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о возможности назначения главного тренера калининградцев Андрея Талалаева в «Спартак».

– Появились слухи, что Талалаев бы подошел «Спартаку». Вы отпустите Андрея Викторовича, если его позовут красно‑белые?

– Я таких разговоров не слышал. Андрей Викторович Талалаев – главный тренер «Балтики». Мы живем в этой парадигме. Слухи я обсуждать не готов и вопросы со словом «если» не ко мне.

  • 52-летний Талалаев в 2004 году работал тренером-переводчиком в «Спартаке» в штабе Невио Скалы.
  • Он возглавляет «Балтику» с сентября 2024 года.

Еще по теме:
Зарема – о работе Карпина: «Лучшие годы прошли при Федуне»
Орлов: «Я тоже одно время болел за «Спартак» 2
Семшов упрекнул Станковича в нежелании учить русский язык
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Талалаев Андрей
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ПалкоВводецъ007
1755152431
Попортят его в свинарнике. Гыгыгы
Ответить
suchi-69
1755152666
Срочно отпустить физрука в свинарню. Пердив к пердиву
Ответить
САДЫЧОК
1755152869
Талалаев не плохой тренер, но Василенко намного круче. Но они не нужны Спартаку- нужен нормальный италоиспано немец!
Ответить
oyabun
1755152946
Талалаев очень хорош в Балтике. И, думаю, смог бы эффективно работать в Спартаке. Но у руководства Спартака принципиальные установки, что тренером обязательно должен быть иностранный специалист.
Ответить
Чермындыр
1755153013
Когда надо было брать тренера, Спартак даже и близко не смотрел в сторону Талалаева, а сейчас он вдруг неожиданно стал подходить. Ну ну
Ответить
rash1959
1755153345
Два ключевых слова в статье: "слухи" и "подошёл бы", да и вся суть сайта бомбардир в последнее время.
Ответить
Главные новости
Зарема – о работе Карпина: «Лучшие годы прошли при Федуне»
10:09
Луис Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
09:50
Орлов: «Я тоже одно время болел за «Спартак»
09:33
2
Семшов упрекнул Станковича в нежелании учить русский язык
09:20
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
09:05
1
Гендиректор «Балтики» ответил, может ли отпустить Талалаева в «Спартак»
08:48
7
Григорян заявил о легкомысленной ошибке Карпина в матче с «Краснодаром»
08:32
1
ФотоСафонов выложил фото из раздевалки «ПСЖ» после победы в Суперкубке УЕФА
08:23
Червиченко – о Станковиче: «Ведет себя как психопат»
08:09
6
Карпин – об игроках, вышедших против «Краснодара»: «Помогли… умереть»
07:50
4
Все новости
Все новости
Гендиректор «Балтики» ответил, может ли отпустить Талалаева в «Спартак»
08:48
7
Червиченко – о Станковиче: «Ведет себя как психопат»
08:09
6
«Фейеноорд» сделал предложение «Спартаку» по Угальде: подробности
01:11
15
Стало известно, сколько «Локомотив» потребует у «Спартака» за Самошникова
00:25
Карпин высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ
Вчера, 23:59
2
Сперцян – о предложении от английского клуба: «Все серьезно»
Вчера, 23:47
6
«Локомотив» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Самошникову
Вчера, 22:33
4
Новичок ЦСКА в пятницу прилетит в Москву: «Сделка готова»
Вчера, 21:35
3
Пономарев: «В России денег до чертовой матери, а пенсии поднять не могут»
Вчера, 21:09
21
«Спартак» улучшил предложение по Самошникову
Вчера, 20:48
6
«Спартак» обсуждает обмен Угальде на форварда «Фейеноорда»
Вчера, 20:20
8
«Динамо» отозвало заявление в ЭСК РФС по итогам матча с «Сочи»
Вчера, 20:08
1
Три клуба обратились в ЭСК по итогам 4-го тура РПЛ
Вчера, 18:50
1
Пономарев одним словом описал работу Челестини в ЦСКА
Вчера, 18:40
5
Гендиректор «Шахтера» высказался против возвращения российских команд в международные турниры
Вчера, 18:10
10
Канчельскис: «Спартак» тратит как «Зенит», но эти деньги просто сгорают»
Вчера, 18:00
8
Орлов объяснил, почему «Зенит» успешнее «Спартака» в российской истории
Вчера, 17:43
11
ЦСКА купит бразильского защитника: подробности
Вчера, 17:35
3
Тренер махачкалинского «Динамо»: «В «Спартак» не пойду»
Вчера, 17:26
6
Дивеев ответил, есть ли у него хроническая травма
Вчера, 16:56
«Спартак» упрекнули за поиск иностранца на замену Станковичу: «9 из 10 последних титулов – у русских тренеров»
Вчера, 16:29
9
Мостовой: «Карпин может еще какую-то сборную взять – женскую или пляжную»
Вчера, 16:04
1
Канчельскис: «Думаю, Станкович уже собрал чемоданы»
Вчера, 15:15
6
Смородская посоветовала «Спартаку» нового тренера: «Станкович – это какое-то несчастье»
Вчера, 14:28
5
Гончаренко высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
Вчера, 13:51
Стала известна позиция «Спартака» по хавбеку из Серии A, которым интересуется «Зенит»
Вчера, 13:39
1
Вингер «Спартака»: «Уверены, что сможем обыграть «Зенит»
Вчера, 13:30
15
Рахимов высказался об интересе «Фиорентины» к Даку
Вчера, 13:11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 