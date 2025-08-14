Гендиректор «Балтики» ответил, может ли отпустить Талалаева в «Спартак»

Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о возможности назначения главного тренера калининградцев Андрея Талалаева в «Спартак».
– Появились слухи, что Талалаев бы подошел «Спартаку». Вы отпустите Андрея Викторовича, если его позовут красно‑белые?
– Я таких разговоров не слышал. Андрей Викторович Талалаев – главный тренер «Балтики». Мы живем в этой парадигме. Слухи я обсуждать не готов и вопросы со словом «если» не ко мне.
- 52-летний Талалаев в 2004 году работал тренером-переводчиком в «Спартаке» в штабе Невио Скалы.
- Он возглавляет «Балтику» с сентября 2024 года.
Источник: «Матч ТВ»