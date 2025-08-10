Введите ваш ник на сайте
  Станкович рассказал, обсуждался ли его уход из «Спартака» в прошлом сезоне

Станкович рассказал, обсуждался ли его уход из «Спартака» в прошлом сезоне

Сегодня, 19:44
3

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что в прошлом сезоне за 10 минут договорился о продлении контракта с клубом. Серб дал интервью до игры с «Локомотивом» (2:4) в 4-м туре текущего чемпионата России.

«В клубе не было ни одного момента, чтобы я собирался уходить. В разгар всех этих слухов мы поужинали с руководством клуба. Приятно побеседовали с людьми, которые им управляют. Ни о каком расставании речи не шло.

Мы сделали что-то хорошее, просто не выдержали давления. Поражение от «Динамо Махачкала со счетом 1:2 дома изменило ход нашего сезона.

С «Ростовом» мы провели, пожалуй, свой лучший матч, но всe же вылетели в полуфинале Кубка. Мы должны были выиграть 3:1 или 4:2, потому что соперники забили два гола. Но это футбол, поэтому он и прекрасен.

Мы договорились о продлении контракта за 10 минут. Были какие-то предложения со стороны, но я ни на секунду не думал об уходе, и у меня не было ощущения, что мое положение на скамейке запасных непрочно.

Давление публики, медиа, конечно, должно расти. Мне нравится работать под давлением, это позволяет выкладываться по полной. Этот день обязательно настанет, я не вечен, как ни один тренер. Но в прошлом сезоне о моeм уходе не было и речи», – сказал Станкович.

  • Действующий контракт серба с клубом рассчитан до окончания сезона-2026/27.
  • Сейчас «Спартак» занимает в РПЛ 11-е место с 4 очками после 4 матчей.

Еще по теме:
Мостовой ответил, стоило ли «Спартаку» назначить Черчесова
«Спартак» заинтересовался защитником из клуба Примеры 3
Губерниев сравнил ситуацию в «Спартаке» с зомби-апокалипсисом 1
Источник: Mozzart Sport
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян
Desma
1754844714
"Мне нравится работать под давлением, это позволяет выкладываться по полной." Во как !? Истерика на бровке и есть выкладывание по полной. Выпустил пар и всего делов.
nikki22
1754849126
на свиноферме уж и мяса не осталось! что ему тут делать!
BRO_football
1754851843
Такой тренер в пердив Спартак отправит. Конечно оставляйте
