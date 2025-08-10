Станкович рассказал, обсуждался ли его уход из «Спартака» в прошлом сезоне

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что в прошлом сезоне за 10 минут договорился о продлении контракта с клубом. Серб дал интервью до игры с «Локомотивом» (2:4) в 4-м туре текущего чемпионата России.

«В клубе не было ни одного момента, чтобы я собирался уходить. В разгар всех этих слухов мы поужинали с руководством клуба. Приятно побеседовали с людьми, которые им управляют. Ни о каком расставании речи не шло.

Мы сделали что-то хорошее, просто не выдержали давления. Поражение от «Динамо Махачкала со счетом 1:2 дома изменило ход нашего сезона.

С «Ростовом» мы провели, пожалуй, свой лучший матч, но всe же вылетели в полуфинале Кубка. Мы должны были выиграть 3:1 или 4:2, потому что соперники забили два гола. Но это футбол, поэтому он и прекрасен.

Мы договорились о продлении контракта за 10 минут. Были какие-то предложения со стороны, но я ни на секунду не думал об уходе, и у меня не было ощущения, что мое положение на скамейке запасных непрочно.

Давление публики, медиа, конечно, должно расти. Мне нравится работать под давлением, это позволяет выкладываться по полной. Этот день обязательно настанет, я не вечен, как ни один тренер. Но в прошлом сезоне о моeм уходе не было и речи», – сказал Станкович.