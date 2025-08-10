«Дни Деяна в «Спартаке» сочтены»: Станковичу предрекли отставку

Репортер «Матч ТВ» Владислав Пушкарев не видит будущего у Деяна Станковича в «Спартаке».

«Я не вижу смысла оставлять Станковича до матча с «Зенитом». С такой игрой ничего не светит в этом матче. А отставка может встряхнуть команду.

Очевидно, что дни Деяна в «Спартаке» сочтены. И главный вопрос – зачем было продлевать контракт летом?» – написал Пушкарев.