«Дни Деяна в «Спартаке» сочтены»: Станковичу предрекли отставку

Репортер «Матч ТВ» Владислав Пушкарев не видит будущего у Деяна Станковича в «Спартаке».
«Я не вижу смысла оставлять Станковича до матча с «Зенитом». С такой игрой ничего не светит в этом матче. А отставка может встряхнуть команду.
Очевидно, что дни Деяна в «Спартаке» сочтены. И главный вопрос – зачем было продлевать контракт летом?» – написал Пушкарев.
- В 4-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Локомотиву» (2:4).
- Спартаковцы не брали РПЛ с 2017 года.
- У Станковича контракт до лета 2027 года.
Источник: телеграм-канал Владислава Пушкарева