Смородская объяснила, почему Станковича в ближайшее время не уволят из «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила ситуацию в «Спартаке».

В 4-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Локомотиву» (2:4).

Спартаковцы не брали РПЛ с 2017 года.

У Станковича контракт до лета 2027 года.

– Как считаете, будет сейчас отставка Станковича?

– Думаю, нет. У руководства клуба горячая любовь к Станковичу. Так что будет сидеть на своем посту. Ему накупили игроков, а толку‑то? Я была удивлена, что он остался по окончании прошедшего сезона. Думали, всe‑таки поменяют, но нет. Горячая любовь.

– «Локо» впечатлил?

– Очень хорошо сыграли. Грамотно, точно, эффективно. Мне игра очень понравилась. Поздравляю команду!

– Можно назвать Батракова гением?

– Можно. Очень талантливый парень. Это вне всякого сомнения. И Воробьeв хорошо сыграл. И в целом молодцы все.