Смородская объяснила, почему Станковича в ближайшее время не уволят из «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила ситуацию в «Спартаке».
- В 4-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Локомотиву» (2:4).
- Спартаковцы не брали РПЛ с 2017 года.
- У Станковича контракт до лета 2027 года.
– Как считаете, будет сейчас отставка Станковича?
– Думаю, нет. У руководства клуба горячая любовь к Станковичу. Так что будет сидеть на своем посту. Ему накупили игроков, а толку‑то? Я была удивлена, что он остался по окончании прошедшего сезона. Думали, всe‑таки поменяют, но нет. Горячая любовь.
– «Локо» впечатлил?
– Очень хорошо сыграли. Грамотно, точно, эффективно. Мне игра очень понравилась. Поздравляю команду!
– Можно назвать Батракова гением?
– Можно. Очень талантливый парень. Это вне всякого сомнения. И Воробьeв хорошо сыграл. И в целом молодцы все.
Источник: «Матч ТВ»