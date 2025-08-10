Ловчев определил виновного в неудачных результатах «Спартака»

Экс-спартаковец Евгений Ловчев высказался о неудачном старте команды в сезоне РПЛ.

В 4-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Локомотиву» (2:4).

У «Спартака» 4 очка после 4 туров.

Контракт Деяна Станковича действует до 2027 года.

– Это тренерская проблема?

– А чья еще? Конечно, тренерская. В каждой игре «Спартак» больше владеет мячом, но за этим результата нет.

Для меня удивительна одна вещь: сейчас для каждой линии есть свой тренер. А футболисты всe равно ничего не умеют…

– Доработает Станкович до конца календарного года?

– Тут всe зависит не только от него. Как большой футболист и нормальный тренер, он может психануть. Не должно так быть. А то, что он психует, видно по всему сейчас.