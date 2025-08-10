Станкович – о ситуации в «Спартаке»: «Можно говорить о кризисе»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о последних результатах команды.

В 4-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Локомотиву» (2:4).

Спартаковцы не брали РПЛ с 2017 года.

У Станковича контракт до лета 2027 года.

«Можно говорить о кризисе. Для «Спартака» четыре очка – очень мало. Я хочу понять, проанализировать. Индивидуальные ошибки бывают – в этом сезоне они обходятся очень дорого. В том они не всегда приводили к таким последствиям, как в этом сезоне.

От матча к матчу мы должны преодолевать ситуацию. У нас прекрасная команда», – сказал Станкович.