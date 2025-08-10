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  • Станкович – о ситуации в «Спартаке»: «Можно говорить о кризисе»

Станкович – о ситуации в «Спартаке»: «Можно говорить о кризисе»

10 августа 2025, 00:15
9

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о последних результатах команды.

  • В 4-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Локомотиву» (2:4).
  • Спартаковцы не брали РПЛ с 2017 года.
  • У Станковича контракт до лета 2027 года.

«Можно говорить о кризисе. Для «Спартака» четыре очка – очень мало. Я хочу понять, проанализировать. Индивидуальные ошибки бывают – в этом сезоне они обходятся очень дорого. В том они не всегда приводили к таким последствиям, как в этом сезоне.

От матча к матчу мы должны преодолевать ситуацию. У нас прекрасная команда», – сказал Станкович.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
Комментарии (9)
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FWSPM
1754774334
говорить мало надо делать что то для решения
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neim
1754774737
Ей бы еще тренера хорошего ...
Ответить
АЛЕКС 58
1754775753
Везёт Спартаку на клоунов. Где вы их находите?
Ответить
subbotaspartak
1754794411
Так вот он об чём всегда кричит..... Может услышат...
Ответить
subbotaspartak
1754798092
Кризис среднего возраста? Среднего...
Ответить
IVANRUS777
1754798758
Команда то хорошая, а вот тренер никакой.
Ответить
Константин-Шапкин-google
1754804638
А в чём кризис? У кого кризис? Зарплату вовремя не получают игроки и тренер? Набираете новых игроков со скоростью звука. Когда они сыграются,к концу сезона? Один Дмитриев и виден на поле. Но это пока. Скоро и ему надоест пахать как Марки и Барко
Ответить
АЛЕКС 58
1754807315
С мозгами и с нервами у тебя кризис,лечиться нужно
Ответить
Чилим.
1754821076
Станкович – о ситуации в «Спартаке»: Я сделал всё, что смог. Теперь можно говорить о кризисе
Ответить
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