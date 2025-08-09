Станкович – перед матчем «Спартака» с «Локо»: «Надеюсь, этот матч положит конец нашим ошибкам»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о предстоящем матче 4-го тура РПЛ против «Локомотива».
– Были определенные ошибки, в том числе и с нашей стороны. В футболе такое случается. Я надеюсь, что этот матч положит этому конец и всe будет хорошо.
– Команду нужно заводить или успокаивать?
– Дерби – это всегда особенный матч. Мы спокойно готовились к игре, потому что ребята прекрасно понимают значимость этого матча.
– «Спартак» будет какой схемой играть в этом матче?
– Вы увидите это в матче. Но сами цифры не имеют большого значения. Значение имеет уверенность в своих силах.
- Игра начнется в 18:00 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- У «Спартака» после трех туров 4 очка.
Источник: «Матч ТВ»