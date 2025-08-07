Введите ваш ник на сайте
Черданцев высказался о возможной отставке Станковича из «Спартака»

Сегодня, 10:51
9

Комментатор Георгий Черданцев высказался о положении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в клубе.

– Нужно ли увольнять Станковича?

– До сезона я говорил, что до зимы в «Спартаке» вряд ли будут тренерские перемены. Но кто мог знать, что команда будет находиться в таком состоянии на старте чемпионата?

Футбол оценивают по результату или его отсутствию, особенно когда речь идет о команде, которая ставит задачи и тратит колоссальные деньги на усиление. Но когда вы не берете максимум очков в матчах с «Балтикой» и «Акроном», вопросы будут возникать безотносительно судейства и удалений.

«Спартак» в любом случае должен брать в таких матчах 6 очков. Даже после удалений можно играть в футбол, и есть масса таких примеров. Что мешает бегать и двигаться? Этого азарта и горящих глаз, которые были в прошлом году, мы не видим.

  • «Спартак» занимает 11-е место в РПЛ с 4 очками после трех матчей.
  • Станкович возглавляет красно-белых с лета 2024 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Черданцев Георгий
NewLife
1754553400
Задача админ ресурса и преступного конфликта интересов напустить как можно больше вони от таких деятелей, как чердак, чтобы этой белибердой прикрыть ангажированное судейство и судейский произвол против всех кроме нестолетних((
Ответить
Garrincha58
1754554025
какая отставка они выиграют у Локо и Спартак будет опять гл. претендентом на золото
Ответить
alefreddy
1754554887
деградирует тренер и команда потихоньку его сплавляет
Ответить
Интерес
1754555376
Азарт и горящие глаза контрактами не предусмотрены.
Ответить
Spartak_forv@
1754555983
Кто мог знать,что ставки по ипотеке так вырастут?
Ответить
FROLL007
1754557649
Зенит поставит точку над физруком в их логове. Гыгыгы
Ответить
  • Читайте нас: 