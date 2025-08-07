Черданцев высказался о возможной отставке Станковича из «Спартака»

Комментатор Георгий Черданцев высказался о положении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в клубе.

– Нужно ли увольнять Станковича?

– До сезона я говорил, что до зимы в «Спартаке» вряд ли будут тренерские перемены. Но кто мог знать, что команда будет находиться в таком состоянии на старте чемпионата?

Футбол оценивают по результату или его отсутствию, особенно когда речь идет о команде, которая ставит задачи и тратит колоссальные деньги на усиление. Но когда вы не берете максимум очков в матчах с «Балтикой» и «Акроном», вопросы будут возникать безотносительно судейства и удалений.

«Спартак» в любом случае должен брать в таких матчах 6 очков. Даже после удалений можно играть в футбол, и есть масса таких примеров. Что мешает бегать и двигаться? Этого азарта и горящих глаз, которые были в прошлом году, мы не видим.