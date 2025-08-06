«Спартак» может купить еще одного игрока «Бешикташа»

«Спартак» рассматривает кандидатуру центрального защитника из «Бешикташа».

Вслед за Жедсоном Фернандешем Стамбул на Москву может сменить Феликс Удуохай.

Условия возможного трансфера неизвестны.

27-летний немец нигерийского происхождения на фоне возникших слухов был исключен из состава «Бешикташа» на ближайший матч якобы из-за болезни.