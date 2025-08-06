«Спартак» может купить еще одного игрока «Бешикташа»

«Спартак» рассматривает кандидатуру центрального защитника из «Бешикташа».
Вслед за Жедсоном Фернандешем Стамбул на Москву может сменить Феликс Удуохай.
Условия возможного трансфера неизвестны.
27-летний немец нигерийского происхождения на фоне возникших слухов был исключен из состава «Бешикташа» на ближайший матч якобы из-за болезни.
- Рыночная стоимость Удуохая – 7 миллионов евро.
- В составе «Бешикташа» он провел 38 матчей без голевых действий.
- В 2020 году вызывался в сборную Германии, но так и не дебютировал за нее.
Источник: Besiktas Pastasi