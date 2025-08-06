Ташуев – о Глушенкове: «Пока не выдерживает конкуренцию в «Зените»

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Ахмата» Сергей Ташуев посоветовал нападающему «Зенита» Максиму Глушенкову работать больше, чем остальные.

«Глушенков – человек обоймы в «Зените», у которого два состава. Максиму нужен характер лидера и бойца с самопожертвованием и одержимостью. Нужно работать на тренировках, конкуренция очень высокая. Всe зависит от Глушенкова, от его рук и ног. Никто ему не поможет, кроме него самого. Надо работать больше, чем другие.

Пока Глушенков не выдерживает конкуренцию. Видимо, он надеялся, что будет стабильно в основе. У него было феерическое начало в «Зените», потом пошли травмы, а клуб приобрeл новичков. Всe зависит от Максима», – сказал Ташуев.