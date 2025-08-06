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  • Саудовский клуб договорился с «Ливерпулем» о покупке Нуньеса

Саудовский клуб договорился с «Ливерпулем» о покупке Нуньеса

Сегодня, 11:42

«Аль-Хиляль» близок к заключению сделки по трансферу нападающего Дарвина Нуньеса из «Ливерпуля». Саудовский клуб достиг устного соглашения с «красными» об условиях сделки.

В то же время «Аль-Хиляль» ведет переговоры с Нуньесом о личных условиях контракта. Главный тренер команды Симоне Индзаги заинтересован в форварде.

  • В прошлом сезоне 26-летний Нуньес провел 47 матчей за «Ливерпуль», забил 7 голов, сделал 7 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает стоимость уругвайца в 45 миллионов евро.
  • Контракт Нуньеса с английским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

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Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Англия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Ливерпуль Аль-Хиляль Нуньес Дарвин
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