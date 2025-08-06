Саудовский клуб договорился с «Ливерпулем» о покупке Нуньеса

«Аль-Хиляль» близок к заключению сделки по трансферу нападающего Дарвина Нуньеса из «Ливерпуля». Саудовский клуб достиг устного соглашения с «красными» об условиях сделки.
В то же время «Аль-Хиляль» ведет переговоры с Нуньесом о личных условиях контракта. Главный тренер команды Симоне Индзаги заинтересован в форварде.
- В прошлом сезоне 26-летний Нуньес провел 47 матчей за «Ливерпуль», забил 7 голов, сделал 7 ассистов.
- Transfermarkt оценивает стоимость уругвайца в 45 миллионов евро.
- Контракт Нуньеса с английским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X