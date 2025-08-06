Саудовский клуб договорился с «Ливерпулем» о покупке Нуньеса

«Аль-Хиляль» близок к заключению сделки по трансферу нападающего Дарвина Нуньеса из «Ливерпуля». Саудовский клуб достиг устного соглашения с «красными» об условиях сделки.

В то же время «Аль-Хиляль» ведет переговоры с Нуньесом о личных условиях контракта. Главный тренер команды Симоне Индзаги заинтересован в форварде.